«В первую брачную ночь»: Аня Покров призналась, что готова стать мамой
Аня Покров поделилась в шоу «Есть вопросики» планами на будущее незадолго до свадьбы с Артур Бабич. Торжество пары состоится уже завтра, а одной из главных тем обсуждения стали дети.
По словам Покров, её избранник давно мечтает о пополнении в семье и начал говорить о детях ещё до того, как сделал предложение. Ранее Бабич признавался, что хотел бы стать отцом двойни и даже планировал переоборудовать домашний кабинет в детскую комнату.
Сама Аня рассказала, что всегда старается тщательно планировать важные события в жизни, поэтому раньше не могла представить, как совместить рождение ребёнка с насыщенным рабочим графиком. Однако теперь её взгляды изменились. Блогер призналась, что после свадьбы готова серьёзно задуматься о создании большой семьи.
Покров отметила, что долгое время откладывала этот вопрос из-за плотного расписания, но сейчас чувствует, что наступил подходящий этап для новых перемен в личной жизни. Поклонники пары уже активно поздравляют будущих молодожёнов и обсуждают возможное скорое пополнение в их семье.
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