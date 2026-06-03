«В первую брачную ночь»: Аня Покров призналась, что готова стать мамой

03 июня 2026, 21:25

Аня Покров заговорила о детях накануне свадьбы с Артуром Бабичем

Аня Покров и Артур Бабич (Фото: Instagram* / @pokrov90)

Аня Покров поделилась в шоу «Есть вопросики» планами на будущее незадолго до свадьбы с Артур Бабич. Торжество пары состоится уже завтра, а одной из главных тем обсуждения стали дети.