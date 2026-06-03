«Это не золотая молодёжь»: Рудковская поддержала 12-летнюю Алису Юнусову

03 июня 2026, 22:25

Яна Рудковская встала на защиту дочери Тимати и ответила хейтерам

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Яна Рудковская высказалась в поддержку 12-летней дочери Тимати — Алисы Юнусовой. Об этом сообщает NEWS.ru.