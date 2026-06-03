«Это не золотая молодёжь»: Рудковская поддержала 12-летнюю Алису Юнусову
Яна Рудковская высказалась в поддержку 12-летней дочери Тимати — Алисы Юнусовой. Об этом сообщает NEWS.ru.
Поводом для комментария стала реакция общественности на участие девочки в фильме «Дива», который пока не вышел на экраны. В проекте Алиса исполнила одну из главных ролей — девочку-вундеркинда.
Продюсер резко раскритиковала негативные высказывания в адрес ребёнка, назвав их несправедливыми и чрезмерно жёсткими. По её мнению, подобная реакция со стороны хейтеров недопустима, особенно учитывая возраст участницы проекта.
Рудковская подчеркнула, что участие Алисы в кино не связано с «золотой молодёжью», как её иногда называют. По словам продюсера, девочка много работает над собой и развивает актёрские навыки, а также свободно владеет английским языком.
Она добавила, что с раннего возраста с Алисой занимались профессиональные педагоги по актёрскому мастерству, а семья, включая бабушку Симону и родителей, вложила значительные усилия в её развитие.
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