70-летняя Крис Дженнер планирует рискованную операцию на руки

06 января 2026, 18:54

Крис Дженнер хочет омолодить кисти, чтобы скрыть свой возраст

Крис Дженнер (Фото: Instagram* / @krisjenner)

70-летняя Крис Дженнер всерьёз задумывается о новой пластической операции. На этот раз речь идёт о тотальном омоложении рук — процедуры, которая считается крайне рискованной для людей её возраста, сообщает RadarOnline.





По словам инсайдера, Дженнер много лет инвестировала в сохранение молодости лица и шеи, однако руки продолжают выдавать настоящий возраст.





«Она изучает варианты хирургического вмешательства, хотя известно, что подтяжка рук несёт определённые риски — от повреждения нервных окончаний и рубцов до инфекций и снижения подвижности», — уточнил источник.