70-летняя Крис Дженнер планирует рискованную операцию на руки
Крис Дженнер хочет омолодить кисти, чтобы скрыть свой возраст
70-летняя Крис Дженнер всерьёз задумывается о новой пластической операции. На этот раз речь идёт о тотальном омоложении рук — процедуры, которая считается крайне рискованной для людей её возраста, сообщает RadarOnline.
По словам инсайдера, Дженнер много лет инвестировала в сохранение молодости лица и шеи, однако руки продолжают выдавать настоящий возраст.
«Она изучает варианты хирургического вмешательства, хотя известно, что подтяжка рук несёт определённые риски — от повреждения нервных окончаний и рубцов до инфекций и снижения подвижности», — уточнил источник.Ранее Крис демонстрировала результаты нашумевшей подтяжки лица, на которую потратила 100 000 долларов. Теперь же кисти рук звезды сильно контрастируют с омоложенным лицом, поэтому Дженнер тщательно скрывала их длинными перчатками на публике.