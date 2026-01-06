Хейли Бибер эффектно встретила Новый год на пляже

06 января 2026, 16:08

Хейли Бибер встретила Новый год в откровенном винтажном купальнике

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Американская модель и предприниматель Хейли Бибер начала 2026 год ярко и по-летнему.