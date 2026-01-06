Хейли Бибер эффектно встретила Новый год на пляже
Американская модель и предприниматель Хейли Бибер начала 2026 год ярко и по-летнему.
В личном блоге супруга Джастина Бибера опубликовала серию снимков с семейного отдыха у моря, где продемонстрировала эффектный образ для пляжных каникул.
На фотографиях Хейли позирует в откровенном слитном купальнике с леопардовым принтом и шнуровкой. Наряд подчеркнул фигуру модели и сразу привлёк внимание поклонников. Как выяснилось, купальник — винтажный: это архивная модель бренда Roberto Cavalli из коллекции «весна–лето 2003». Редкую вещь Бибер приобрела в бутике Opulent Addict, а её ориентировочная стоимость составляет около 3000 долларов.
Главной деталью образа стал глубокий вырез в области живота, украшенный декоративной шнуровкой — характерный элемент эстетики нулевых, к которой Хейли регулярно обращается в своих выходах. Образ она дополнила минималистичными аксессуарами и естественным макияжем, сделав акцент именно на купальнике.
Поклонники в комментариях отметили безупречное чувство стиля модели и её умение сочетать винтаж с актуальными трендами. Многие также написали, что Хейли задала модное настроение всему началу 2026 года.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России