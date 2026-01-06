«Из нового — тольо средство от паразитов»: Айза-Лилуна Ай рассказала о резком снижении веса

06 января 2026, 16:52

Айза-Лилуна Ай призналась, что её вес снизился до 45 кг

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай поделилась с подписчиками тревожными новостями о своём здоровье.





По словам блогера, у неё полностью пропал аппетит, и она не может заставить себя есть даже любимые блюда.





«Не знаю, на что свалить полное отсутствие аппетита. Из нового — только средство от паразитов, которое мы со Стёпой принимаем. Просто у обоих у нас пропал аппетит. Я уже вешу 45 кг. Это пипец как плохо. Я даже не знаю, чтобы съела, вот ничего не хочу совсем. Даже любимый борщ не хочу», — рассказала Айза в личном блоге.