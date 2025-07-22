74-летний певец Олег Газманов сделал шокирующее признание, касательно своей карьеры

22 июля 2025, 21:20

Олег Газманов рассказал, что иногда хочет уйти на пенсию

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Российский певец Олег Газманов неожиданно заявил, что в определенные моменты ему хочется уйти на пенсию. Об этом сообщает mk.ru.





Газманов отметил, что внезапные желания бросить карьеру связаны с накопившейся усталостью.

«Да, мне порой хочется на пенсию, на покой. Как только устаю, правда, хочется. Но как только дома посижу, сразу хочется обратно, на сцену», — признался певец.

«Я чувствую себя лет на 100», — заявил музыкант, удивив публику.