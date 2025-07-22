74-летний певец Олег Газманов сделал шокирующее признание, касательно своей карьеры
Олег Газманов рассказал, что иногда хочет уйти на пенсию
Российский певец Олег Газманов неожиданно заявил, что в определенные моменты ему хочется уйти на пенсию. Об этом сообщает mk.ru.
Газманов отметил, что внезапные желания бросить карьеру связаны с накопившейся усталостью.
«Да, мне порой хочется на пенсию, на покой. Как только устаю, правда, хочется. Но как только дома посижу, сразу хочется обратно, на сцену», — признался певец.22 июля Газманов отмечает день рождения, который всегда празднует в Калининграде. Каждый год артист вновь выходит на сцену, чтобы порадовать земляков.
«Я чувствую себя лет на 100», — заявил музыкант, удивив публику.Олег Михайлович считает, что возраст — это всего лишь сумма накопленных впечатлений, а не количество лет. Отмечается, что Газманов в свои 74 года по-прежнему энергичен и бодр, а на сцене зажигает не хуже, чем в молодости.