«Я квадратик»: Виктория Боня объяснила, зачем колет опасный препарат для похудения

22 июля 2025, 19:40

Виктория Боня откровенно рассказала о своём опыте использования аналога «Оземпика»

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что сбросить лишний вес ей помог препарат для диабетиков, являющийся аналогом скандального «Оземпика». Виктория за месяц похудела на 10 килограммов, но продолжает делать уколы, придерживаясь минимальных доз. Об этом она сообщила в своём блоге.





Модель заявила, что колола препарат «Мунджаро» под присмотром эндокринолога. Боня отметила, что данное средство стоит дорого и нужно опасаться подделок.



Виктория показала прекрасную форму тела и заявила, что на данный момент у неё плоский живот, поскольку теперь её аппетит «правильный». Телеведущая рассказала, что пользовалась «Мунджаро» для того, чтобы придать телу более привлекательные формы.

«Я «квадратик». Я много занимаюсь спортом, но у меня нет выраженной талии. Когда у меня есть хоть какая-то вода, которая стоит в теле, я выгляжу так, будто у меня лишний вес», — пояснила Боня.