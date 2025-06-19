«Промтовары важнее человеческой любви»: Алла Довлатова раскритиковала Пугачёву

19 июня 2025, 14:11

Довлатова раскритиковала Пугачёву за отношение к людям

Алла Довлатова (Фото: Instagram* @alla_dovlatova)

Алла Борисовна Пугачёва известна всем своим многообразным творческим диапазоном певицы, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов, которые издавались в разных странах и имели бешеный успех. Однако, российская актриса Алла Довлатова в интервью «СЛОВО» раскрыла отношение Примадонны к поклонникам.





Телеведущая рассказала, что очень любила Пугачёву как артистку. Но сообщила, что Примадонна не ценила любовь и преданность поклонников. Проданные билеты на концерт для неё являлись показателем счастья и уважения.

«Алла Борисовна для нашего народа была иконой. Но, наверное, народ для неё не был той ценностью. Когда речь коснулась жизни, оказалось что промтовары важнее человеческой любви. Это обидно, потому что я сколько себя помню, столько помнила её», — рассказала артистка.