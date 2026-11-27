77-летняя Алла Пугачёва прошлась по Лимасолу в мини-платье и сапогах — фото
Певица Алла Пугачёва привлекла внимание поклонников новыми кадрами с вечерней прогулки по Лимасолу. Соответствующие кадры опубликовала в личном блоге директор и подруга певицы Елена Чупракова.
Алла Борисовна появилась на видео в чёрном платье с длинными рукавами и свободном плаще. Образ дополнили высокие сапоги, сумка через плечо и светлые перчатки. Волосы артистка оставила распущенными.
На кадрах Пугачёва идёт по мощёной улице на фоне освещённых витрин ресторана и прохожих. Она внимательно смотрит под ноги, а затем останавливается и машет рукой в сторону камеры.
Видео вызвало эмоциональную реакцию пользователей социальных сетей. Многие комментаторы обратили внимание на поведение и внешний вид Аллы Борисовны. Некоторым пользователям не понравилась длина её платья и открытые ноги.
Читайте также: