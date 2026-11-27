27 ноября 2026, 11:50

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва привлекла внимание поклонников новыми кадрами с вечерней прогулки по Лимасолу. Соответствующие кадры опубликовала в личном блоге директор и подруга певицы Елена Чупракова.