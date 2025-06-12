79-летний Петросян засыпал молодую жену подарками

12 июня 2025, 10:48

Татьяна Брухунова похвасталась неожиданным подарком от Петросяна

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Пятая жена Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась в своём блоге романтическим подарком от юмориста. 79-летний артист преподнес Татьяне поистине летний и ароматный подарок.





Евгений Петросян оказался настоящим романтиком и подаровал свою молодую жену милым презентом. Юморист преподнес 36-летней возлюбленной роскошный букет цветов. Супруга артиста поделилась радостью с поклонниками и опубликовала в своём блоге фото пышного букета розово-белых пионов. К цветочной композиции Евгений Ваганович приложил милое послание.

«Это чтобы ты успела заснять совсем все стадии пионов. Люблю! Женя П.», — гласит записка.