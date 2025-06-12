79-летний Петросян засыпал молодую жену подарками
Татьяна Брухунова похвасталась неожиданным подарком от Петросяна
Пятая жена Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась в своём блоге романтическим подарком от юмориста. 79-летний артист преподнес Татьяне поистине летний и ароматный подарок.
Евгений Петросян оказался настоящим романтиком и подаровал свою молодую жену милым презентом. Юморист преподнес 36-летней возлюбленной роскошный букет цветов. Супруга артиста поделилась радостью с поклонниками и опубликовала в своём блоге фото пышного букета розово-белых пионов. К цветочной композиции Евгений Ваганович приложил милое послание.
«Это чтобы ты успела заснять совсем все стадии пионов. Люблю! Женя П.», — гласит записка.Евгений Петросян таким образом указал, что знаком с увлечением супруги к созданию красивого контента для соцсетей. Такой подарок дал Татьяне не только возможность заснять разные этапы цветения для блога, но и насладиться красотой ароматных цветов.
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