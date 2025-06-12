«Я горжусь ею!»: Актриса Елена Захарова впервые выступила на сцене с 8-летней дочерью

12 июня 2025, 07:57

Актриса Елена Захарова впервые выступила на сцене со своей 8-летней дочерью Майей

Елена Захарова (Фото: Instagram* @lenazaharova57)

Актриса Елена Захарова рассказала о том, как впервые вышла на сцену с вместе 8-летней дочерью Майей. Девочка дебютировала на сцене Большого зала в Московской государственной консерватории. О гордости за свою дочку и процессе подготовки к выступлению Елена рассказала в беседе с «7Дней.ru».





Российская звезда, известная по ролям в театре и кино, рассказала на Забайкальском кинофестивале в Чите о первом сценическом опыте своей дочери на большой сцене. Ставили постановку по Мэри Поппинс. Идея пригласить дочку Елены принадлежала продюсеру, и Майя сыграла Джейн, в то время как Захарова исполнила роль летающей на зонтике няни.



Елена Захарова (Фото: кадр видео Instagram* @lenazaharova57)



«Майя ничего не забыла, ничего не перепутала, хотя у нас было очень маленькое количество репетиций. Я горжусь ею! Она и танцевала, и играла со словами. (...) Я ей читала реплики партнеров, потом она сама их читала и как-то выучила. Для меня это фантастика», — поделилась радостью артистка.

Елена Захарова в роли Мэри Поппинс (Фото: кадр видео Instagram* @lenazaharova57)



«Я очень люблю эту роль и этот проект с гениальной музыкой Максима Дунаевского! Моя доченька впервые вышла со мной вместе на сцену, это было очень волнительно и здорово», — признавалась подписчикам актриса.