«Я горжусь ею!»: Актриса Елена Захарова впервые выступила на сцене с 8-летней дочерью
Актриса Елена Захарова впервые выступила на сцене со своей 8-летней дочерью Майей
Актриса Елена Захарова рассказала о том, как впервые вышла на сцену с вместе 8-летней дочерью Майей. Девочка дебютировала на сцене Большого зала в Московской государственной консерватории. О гордости за свою дочку и процессе подготовки к выступлению Елена рассказала в беседе с «7Дней.ru».
Российская звезда, известная по ролям в театре и кино, рассказала на Забайкальском кинофестивале в Чите о первом сценическом опыте своей дочери на большой сцене. Ставили постановку по Мэри Поппинс. Идея пригласить дочку Елены принадлежала продюсеру, и Майя сыграла Джейн, в то время как Захарова исполнила роль летающей на зонтике няни.
«Майя ничего не забыла, ничего не перепутала, хотя у нас было очень маленькое количество репетиций. Я горжусь ею! Она и танцевала, и играла со словами. (...) Я ей читала реплики партнеров, потом она сама их читала и как-то выучила. Для меня это фантастика», — поделилась радостью артистка.Девочка совершенно не испугалась сцены. Захарова отметила, что Майя занимается балетом у Илзы Лиепы с трех лет и несколько раз выступала в Зарядье. Возможно, это помогло ей «закалиться» и вести себя уверенно перед зрителями.
В личном блоге Елена также делилась кадрами выступления и благодарила всех участников постановки, благодаря которым музыкальный спектакль «День рождения Мэри Поппинс» удался.
«Я очень люблю эту роль и этот проект с гениальной музыкой Максима Дунаевского! Моя доченька впервые вышла со мной вместе на сцену, это было очень волнительно и здорово», — признавалась подписчикам актриса.Елена, родившая Майю 6 декабря 2017 года, ранее долго скрывала дочь от публики. Вместо детского сада Майя с детства посещала развивающие кружки и балет, а в сентябре пойдет в первый класс обычной государственной школы в 15 минутах от дома.
Личность отца девочки артистка до сих пор не раскрывает.
*Запрещенная в России экстремистская организация