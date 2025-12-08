79-летняя Шер планирует свадьбу с молодым избранником на свой юбилей

08 декабря 2025, 05:56

Певица Шер намерена выйти замуж за молодого продюсера перед своим юбилеем

Шер и Александр Эдвардс (Фото: Instagram* @cher)

Музыкальная исполнительница Шер готовится связать себя узами брака с 39‑летним избранником, продюсером Александром Эдвардсом. Пара назначила торжество на май 2026 года — незадолго до юбилея артистки, передает «Стархит».





Эдвардс сделал предложение возлюбленной ещё в декабре 2022 года. Певица приняла его, однако решила не спешить со свадьбой. Несмотря на внушительную разницу в возрасте (40 лет), пара твёрдо намерена узаконить отношения.



Союз знаменитостей вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые скептики полагают, что молодой жених стремится воспользоваться известностью певицы ради самопиара.



«Я не вчера родилась и все знаю наверняка… Нет никаких гарантий. Каждый раз, когда вы делаете выбор, вы рискуете. Я всегда рисковала… Это настоящая я. Любовь не знает математики! И я не защищаю нас», — отвечала Шер критикам.