«Он просто его уничтожил»: Подольская рассказала о «трагедии» на свадьбе с Пресняковым

07 декабря 2025, 04:02

Певица Подольская вспомнила курьёзный момент с нарезанием торта на свадьбе

Владимир Пресняков и Наталья Подольская (Фото: Telegram @natpodolskaya)

Супруги Наталья Подольская и Владимир Пресняков в эфире «Шоу Воли» поделились моментом из памяти во время свадебного торжества, которое состоялось в далеком 2010 году.





Спустя полтора десятилетия звездная пара решила устроить повторный праздничный ритуал в кругу самых близких друзей. По словам Преснякова, в этот раз всё было более осознано. В свою очередь Наталья вспомнила забавный эпизод с первой свадьбы.



«Когда дело дошло до торта, а он был очень высокий, трёхъярусный, с фигурками наверху, Вове вручили нож. Он реально не понял, что ему надо делать, и так замахнулся! Одна секунда прошла, ребят. Я поворачиваюсь, а торт уже вот так вот катится по полу. Он просто его уничтожил», — рассказала Подольская.