Рианна и A$AP Rocky устроили мультяшный косплей на Art Basel
На Art Basel в Майами Рианна и A$AP Rocky снова доказали, что умеют превращать выход в свет в настоящее шоу. Об этом сообщает Super.
Пара выбрала образы, вдохновлённые культовыми персонажами мультфильмов и комиксов. Рэпер примерил ярко-синий свитер Chanel из коллекции Métiers d’Art — стилизованный под костюм Супермена, с двойным логотипом бренда в стиле супергеройского знака. Образ Rocky дополнили чёрные брюки и фирменные Ray-Ban — бренд, где он недавно стал креативным директором.
Рианна выбрала насыщенный жёлто-оранжевый ветровик и блестящую юбку-карандаш Saint Laurent, мгновенно напомнив поклонникам Вельму из «Скуби-Ду». Образ певицы завершили украшения, включая браслет Shadow Diamond от Briony Raymond стоимостью 68 400 долларов.
Накануне пара также блистала на премии Gotham Awards 2025 в Нью-Йорке: Рианна тогда произвела фурор в роскошном сиреневом платье Balenciaga с драматичной шляпой из перьев.
