Рианна и A$AP Rocky устроили мультяшный косплей на Art Basel

06 декабря 2025, 18:37

Рианна и A$AP Rocky поразили фанатов образами из комиксов и «Скуби-Ду»

Рианна (Фото: Instagram* / @badgalriri)

На Art Basel в Майами Рианна и A$AP Rocky снова доказали, что умеют превращать выход в свет в настоящее шоу. Об этом сообщает Super.