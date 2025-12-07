«Он поднимал трубку и отказывал режиссерам»: Тирания мужа, измены и борьба за жизнь. Как Елена Валюшкина смогла вернуться на экраны?
Одна из самых ярких и загадочных актрис российского кино и театра — Елена Валюшкина 8 декабря отмечает свой 63-й день рождения. Её жизненный и творческий путь напоминает драматическую киноленту, где чередуются взлёты и падения, долгие периоды затишья и блестящие триумфы. В 22 года она покорила сердца миллионов, сыграв обаятельную Марию в легендарной «Формуле любви». Однако за искренней улыбкой на экране скрывались глубокие личные испытания — тирания первого мужа, измены и даже клиническая смерть во время съёмок. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Блестящий старт и «украденная» карьераБудущая звезда родилась 8 декабря 1962 года в семье военного в немецком Потсдаме, а детство провела в Бийске и подмосковном Томилино. Упорство и разнообразные таланты проявились рано: она училась музыке, живописи и танцам. Успешно поступив в Щепкинское училище, она ещё на четвёртом курсе попала в поле зрения Марка Захарова, который искал актрису на роль Марии для «Формулы любви».
Этот фильм вышедший на экраны в 1984 году сделал её звездой. Она вспоминала, что через пару недель после премьеры не могла спокойно спуститься в метро: её узнавали и осаждали поклонники.
«Это было замечательное, весёлое времяпрепровождение — такими и должны быть съёмки. Я — сразу после театрального училища, а тут такие актёры! Снимался фильм в Барыбине под Москвой. Часто приходилось оставаться в кошмарном общежитии с комарами, тараканами, с холодной ржавой водой. Пельтцер, Броневой и звукооператор Рабинович вообще запирались в номере и всю ночь резались в карты на деньги. А с утра шли сниматься!», — делилась впечатлениями от съемок актриса на передаче «Судьба человека».
Однако после оглушительного успеха последовали 15 лет почти полного забвения в кино. Зрители недоумевали. Правда открылась много лет спустя. Причиной была ревность первого мужа. Он лично «закрывал» все поступающие предложения, заявляя, что артистка занята. Сама Елена, будучи молодой и влюблённой, пребывала в неведении, что её карьера была принесена в жертву семейной жизни.
«Тогда не было мобильной связи — только стационарные телефоны, и он поднимал трубку и отказывал режиссерам за меня. Говорил, что я очень занята и у меня на первом месте — театр», — цитирует Валюшкину издание Moslenta.ru.
Личная жизнь: от клетки к предательствуЛичная драма Елены Валюшкиной похожа на готовый сюжет для мелодрамы, полной боли и борьбы. В первый раз актриса вышла замуж за своего преподавателя Леонида Фомина, который был старше её на 15 лет.
«Он был умным, красивым, образованным... Мой первый муж ревностно относился к предложениям ролей... Боялся, как бы "серые волки" меня куда-то не увели?» — рассказывала Елена о первом супруге.
Этот контроль перерос в тиранию, а желание Елены вырваться из «тесной семейной клетки» вызывало у супруга лишь «поток проклятий». Через 11 лет совместной жизни Елена всё же решилась освободиться из оков семейной жизни. Расставание было тяжёлым: актриса съехала от Фомина в общежитие ВГИКа, оставив Леониду их общую квартиру. Елена ушла от мужа буквально ни с чем, так как не видела смысла в том, чтобы тратить годы на судебные разбирательства.
После развода она связала жизнь с актёром Александром Яцко. Главной целью их союза стали дети, но природа оказалась жестока: врачи ставили диагноз «бесплодие». Путь к материнству стал для Валюшкиной настоящей Голгофой. Четыре неудачные попытки ЭКО, сложнейшие операции.
«Это очень сложные истории, очень. Тяжелые операции. Я, естественно, боялась. Пятое ЭКО могло стать последним, они меня до реанимации довели. Вы знаете, когда такие вещи происходят, ты не плачешь, нет. Ты всё время в действии в каком-то, у тебя нет сил плакать», — рассказывала Елена Борису Корчевникову.
Благодаря поддержке мужа, который сам делал ей уколы, на свет появились сын Василий (1997), а позже и дочь Мария (2002). Роды дочери едва не стоили актрисе жизни, приведя к клинической смерти.
Однако даже это испытание не укрепило брак. После 20 лет совместной жизни пара развелась. В 2021 году Валюшкина откровенно заявила причину: «Измен стало очень много». По словам актрисы, её муж изменял ей с молодыми коллегами по театру, что и стало точкой невозврата.
Сегодня Елена Валюшкина, по её словам, живёт в свободном, «европейском» формате. У неё нет собственной недвижимости, и она не видит в этом трагедии. С сыном Василием, который стал архитектором, она видится отдельно, а с дочерью Марией делит арендованную квартиру.
«У меня нет собственной квартиры. Правда. Но я не страдаю из-за этого. Я дочь военного, и мы постоянно переезжали из города в город. Привязанности к месту у меня нет. В этом плане я принадлежу к людям с европейским менталитетом, согласно которому человек живет в аренду. Для меня недвижимость — не есть заветная цель. Если бы позволяли средства, я бы всю жизнь жила в гостинице», — рассказывала актриса в одном из интервью.
Интриги за кулисамиПридя в Театр имени Моссовета в 1984 году, юная Валюшкина столкнулась с жёстким скепсисом со стороны мэтров. Валентина Талызина, как вспоминает Елена, взяла её под «своеобразную опеку», будучи уверенной, что «эта девочка ничего не сыграет». Лишь после успешной премьеры Талызина её похвалила. Сейчас актрисы работают в одном театре с обоими бывшими мужьями Елены, но в одних спектаклях не играют, и общение сводится к нейтральному.
В разгар популярности франшизы «Последний богатырь» в 2017 году поклонники были разочарованы, увидев Валюшкину лишь в крошечной роли. В интервью она призналась, что изначально метила на Бабу-ягу, но режиссёры уговорили её на другой образ, пообещав, что «будет где развернуться» в сиквелах. Обещание сдержали, и её героиня Галина стала ключевой в последующих частях.
Во время работы над комедией «Горько! 2» на актрису обрушилась настоящая опасность. На съёмках сцены в бассейне она перенесла гипертонический криз и едва не утонула. Её чудом спасла ассистентка. Любопытно, что незадолго до этого подруга предупредила Валюшкину, увидев кошмарный сон с её участием.
Как сейчас живет Елена ВалюшкинаНесмотря на перипетии, сегодня Елена Валюшкина переживает творческий ренессанс. Она продолжает служить в Театре Моссовета, где сыграла более 30 главных ролей. В кино она востребована как характерная актриса второго плана. В 2023 году она снялась в первом в истории фильме, сделанном в космосе, — «Вызов» — в роли матери главной героини. В конце 2023 года участвовала в съёмках исторического детектива «Куколка». Кроме того, она известна как ведущая мистической «Битвы экстрасенсов» и шоу «С новым домом».
Актриса ведёт активный образ жизни и активно делится этим в социальных сетях. Она много путешествует, посещая далекие страны — Аргентину, Перу и Турцию. Кроме того, она обожает свою дачу, которую арендовала на длительный срок в Одинцовском районе Подмосковья. На этой даче актриса выращивает цветы.
Несмотря на возраст, у Валюшкиной ещё много амбиций. Она мечтает сыграть императрицу Екатерину Великую:
«Даже если никто не даст мне эту роль, сама сниму фильм и сыграю её».
Главный её принцип сейчас — не насиловать себя глупыми сценариями и не повторяться. Философию своей долгой и трудной карьеры она резюмирует словами своего учителя:
«Актерская профессия — забег на длинную дистанцию».