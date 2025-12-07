07 декабря 2025, 13:55

Елена Валюшкина (Фото: Telegram @ElenaValushkina)

Одна из самых ярких и загадочных актрис российского кино и театра — Елена Валюшкина 8 декабря отмечает свой 63-й день рождения. Её жизненный и творческий путь напоминает драматическую киноленту, где чередуются взлёты и падения, долгие периоды затишья и блестящие триумфы. В 22 года она покорила сердца миллионов, сыграв обаятельную Марию в легендарной «Формуле любви». Однако за искренней улыбкой на экране скрывались глубокие личные испытания — тирания первого мужа, измены и даже клиническая смерть во время съёмок. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Блестящий старт и «украденная» карьера Личная жизнь: от клетки к предательству Интриги за кулисами Как сейчас живет Елена Валюшкина



Блестящий старт и «украденная» карьера

Елена Валюшкина (Фото: скриншот к/ф «Формула любви»)



«Это было замечательное, весёлое времяпрепровождение — такими и должны быть съёмки. Я — сразу после театрального училища, а тут такие актёры! Снимался фильм в Барыбине под Москвой. Часто приходилось оставаться в кошмарном общежитии с комарами, тараканами, с холодной ржавой водой. Пельтцер, Броневой и звукооператор Рабинович вообще запирались в номере и всю ночь резались в карты на деньги. А с утра шли сниматься!», — делилась впечатлениями от съемок актриса на передаче «Судьба человека».

«Тогда не было мобильной связи — только стационарные телефоны, и он поднимал трубку и отказывал режиссерам за меня. Говорил, что я очень занята и у меня на первом месте — театр», — цитирует Валюшкину издание Moslenta.ru.

Личная жизнь: от клетки к предательству

Елена Валюшкина и Леонид Фомин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«Он был умным, красивым, образованным... Мой первый муж ревностно относился к предложениям ролей... Боялся, как бы "серые волки" меня куда-то не увели?» — рассказывала Елена о первом супруге.

«Это очень сложные истории, очень. Тяжелые операции. Я, естественно, боялась. Пятое ЭКО могло стать последним, они меня до реанимации довели. Вы знаете, когда такие вещи происходят, ты не плачешь, нет. Ты всё время в действии в каком-то, у тебя нет сил плакать», — рассказывала Елена Борису Корчевникову.

Елена Валюшкина и Александр Яцко с дочерью Марией (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«У меня нет собственной квартиры. Правда. Но я не страдаю из-за этого. Я дочь военного, и мы постоянно переезжали из города в город. Привязанности к месту у меня нет. В этом плане я принадлежу к людям с европейским менталитетом, согласно которому человек живет в аренду. Для меня недвижимость — не есть заветная цель. Если бы позволяли средства, я бы всю жизнь жила в гостинице», — рассказывала актриса в одном из интервью.

Интриги за кулисами

Елена Валюшкина (Фото: скриншот к/ф «Последний богатырь»)



Как сейчас живет Елена Валюшкина

Елена Валюшкина (фото: Telegram @ElenaValushkina)



«Даже если никто не даст мне эту роль, сама сниму фильм и сыграю её».

«Актерская профессия — забег на длинную дистанцию».