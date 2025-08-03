80-летний певец Юрий Антонов вышел на связь после сообщений о полученной травме

03 августа 2025, 17:37

Юрий Антонов опроверг сообщения о приезде врачей к нему домой

Юрий Антонов (Фото: Instagram* @yuryantonov_official)

Российский эстрадный певец Юрий Антонов высказался о новостях по поводу ухудшения своего здоровья, из-за которого он не смог посетить премию «Триумф года».





Антонов в беседе с «NEWS.ru» опроверг информацию о приезде врачей к нему домой. Близкий друг музыканта Владимир Ильичёв накануне сообщил, что певец неудачно подвернул ногу дома и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Однако Антонов прокомментировал данное известие.

«Да нет, это всё неправда. Никаких врачей, никого не вызывали. Колено болит, болит колено. Вот и всё», — заверил певец.