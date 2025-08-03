«Коллаборация»: Продюсер раскрыл, сколько стоит выступление Анастасии Волочковой

03 августа 2025, 16:13

Стало известно, сколько Анастасия Волочкова берёт за выступление

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Российская артистка балета Анастасия Волочкова решила удивить публику и 1 августа дала мини-концерт в Сочи. Данное событие вызвало волнение у поклонников звезды, которые решили, что Анастасию настиг кризис. Однако продюсер Сергей Дворцов рассказал, с чем связаны неожиданные изменения в карьере Волочковой. Его слова приводят «Страсти».





По словам продюсера Дворцова, у балерины в финансовом плане всё отлично. Просто она теперь поющая звезда, ценник которой за выход в свет колеблется от 500 тысяч до миллиона рублей. А если Волочкова — хедлайнер мероприятия, то гонорар идёт уже от 1,5 млн и выше.

«То, что ей платят за сопровождение молодых артистов — факт. Это обычная практика. Некоторые готовы выложить до 3 миллионов, чтобы просто попиариться рядом с ней», — рассказал Сергей.