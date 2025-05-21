Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «80% нашей эстрады — фанерщики»: Лера Кудрявцева разоблачила артистов

«80% нашей эстрады — фанерщики»: Лера Кудрявцева разоблачила артистов

Телеведущая Кудрявцева назвала большинство звезд российской эстрады фанерщиками
Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм/lerakudryavtseva)

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм/lerakudryavtseva)

В новом выпуске музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» на канале «России» разгорелся спор о фонограммах. Об этом сообщает «7Дней».
Ведущий Владимир Маркони спросил гостей, кто из них пел под «фанеру». Лера Кудрявцева отметила, что этим злоупотребляют большинство артистов.
«Давайте будем честными все-таки. 80% нашей эстрады — это фанерщики», — заявила телеведущая.
Дмитрий Харатьян вспомнил слова Боярского о том, что уважающий себя артист поет под фонограмму, а уважающий публику — вживую.

Тогда Маркони предложил использовать огромный микрофон, который спрячет половину лица. Гришаева уточнила, что многие так и делают.

Читайте также:

Анастасия Волочкова продала роскошные апартаменты в Петербурге из-за «острой потребности в деньгах»

«Ухажеры — не моя тема»: звезда «Слово пацана» раскрыла правду о возлюбленном

Адвокат объяснил, что грозит задолжавшему миллионы сыну Надежды Кадышевой
#артист
#звёзды
#певец
#певица
#шоу-бизнес
«Я была бы зарыта под ёлкой или в инвалидной коляске»: Анжелика Агурбаш о скандальном разводе с третьим мужем
Анжелика Агурбаш высказалась о насилии со стороны третьего мужа
21 мая 2025, 10:45

Анжелика Агурбаш (фото: Instagram* @angelicaagurbash)

В 2012 году певица Анжелика Агурбаш со скандалом развелась с третьим мужем – олигархом и президентом компании «Мортадель» Николаем Агурбашем. Женщина призналась, что в тот период серьёзно переживала за свою жизнь.
Артистка отметила, что решение о разводе пришло к ней после того, как супруг начал поднимать на неё руку.

«В лучшем случае я бы осталась в инвалидной коляске. А он гладил бы меня по головке: „Бедная девочка, не выдержала испытания славой“. В худшем случае была бы действительно зарыта под любой ёлкой на трёх гектарах земли», – высказалась Агурбаш в эфире программы «Новые русские сенсации».
Также Анжелика отказалась подтверждать слухи о том, что Николай по полной вкладывался в развитие её карьеры и исполнение всех прихотей. Ходили слухи, что муж потратил миллионы долларов на жену, однако, по словам Агурбаш, это раздутые домыслы, которые ничего не имеют общего с реальностью.

Однако Николай спустя 13 лет после развода продолжает утверждать, что бывшая супруга наговаривает на него, поскольку они мол даже не ссорились.

«Зачем врать, что я её бил? У нас никогда не было скандалов. Ну, может, один раз, когда по пьянке у неё срыв произошёл. Я не хочу жить с чувством, что я кого-то бил. Бред», – высказался экс-олигарх.
Агурбаш назвал свою причину развода с супругой. По его словам, она изначально вышла за него не по любви, а когда полностью воспользовалась им, выстроила свой имидж и достигла высот в карьере, поняла, что нужно идти дальше.

Недавно 54-летняя Анжелика удивила поклонников новостью о свадьбе, которая состоится этим летом. Артистка не комментировала личную жизнь, поэтому никто не знал о её новом избраннике.

Читайте также:

Вышла замуж в 17 и скандально развелась: в чем Анжелика Агурбаш обвинила бывшего мужа и за что ее критикуют в Интернете

«Он меня чуть не убил»: поддержка белорусской оппозиции, побои от мужа и роман с Киркоровым. Анжелике Агурбаш — 55 лет

«Превратила это все в товар»: экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о ней

*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
#испытания
#жизнь
#поддержка
#насилие
#развод
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко поцеловались перед камерами
Пересильд и Дмитриенко подтвердили слухи о романе, поцеловавшись на публике
21 мая 2025, 10:34

Анна Пересильд (Фото: Telegram, @@officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд и певец Ваня Дмитриенко встречаются: их поцелуй попал в объективы камер.
Как пишет издание Super.ru, пара рассекретила себя во время празднования дня рождения Анны. Влюблённые вышли на улицу, они держались за руки, а затем поцеловалась.

Сами артисты пока не комментировали информацию. В последнем интервью Надежде Стрелец Пересильд заявила, что после расставания с коллегой Ярославом Могильниковым (они вместе снимались в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте») она больше не хочет рассказывать о своей личной жизни. Тогда же актриса и не подтвердила, и не опровергла слухи о романе с Дмитриенко.

Читайте также:

«80% нашей эстрады — фанерщики»: Лера Кудрявцева разоблачила артистов

Мария Максакова* пыталась оспорить права детей на элитную недвижимость в Москве

Анастасия Волочкова продала роскошные апартаменты в Петербурге из-за «острой потребности в деньгах»
#актриса
#интервью
#любовь
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мария Максакова* пыталась оспорить права детей на элитную недвижимость в Москве
21 мая 2025, 10:23

Мария Максакова* (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Покинувшая Россию оперная певица Мария Максакова* пыталась оспорить права собственных детей на имущество в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Из материалов дела следует, что исковое заявление рассматривалось с прошлого года. В его удовлетворении Максаковой* было отказано. Однако артистка обжаловала решение. Суд дважды оставлял претензию Марии без внимания, но в итоге вынес определение о возвращении её заявителю.

Решение вступило в силу в 2025 году.

Отмечается, что речь идёт о квартире на Краснопресненской набережной площадью 260 квадратных метров. Стоимость недвижимости оценивается в 200 миллионов рублей.

Читайте также:

Против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* заведено уголовное дело

Сын мошенник, а дочь иноагент: все близкие Людмилы Максаковой предали родину в поисках лучшей жизни

СК РФ возбудил уголовное дело против Максаковой* за призывы финансировать ВСУ

*признана Минюстом РФ иноагентом
#суд
#дело
#заявление
#недвижимость
#дети
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анастасия Волочкова продала роскошные апартаменты в Петербурге из-за «острой потребности в деньгах»
Волочкова продала квартиру в Петербурге из-за «острой потребности в деньгах»
21 мая 2025, 10:01

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова избавилась от квартиры в центре Санкт-Петербурга, подаренной миллиардером Сулейманом Керимовым в нулевые.
Шестикомнатные апартаменты площадью 200 квадратов с видом на площадь Искусств много лет пустовали. Артистка долгое время пыталась их продать, но своеобразный интерьер с позолотой, мрамором, лепниной, венецианской штукатуркой и итальянской мебелью только отталкивал покупателей.
«Сделка состоялась еще в конце апреля. Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах», — сообщает «СтарХит».
Ранее, по данным издания, балерина безуспешно пыталась продать жилье за 200 миллионов рублей или сдавать за 500 тысяч в месяц. При этом, тайно выставив его на продажу, она публично отрицала свои планы.
«Продавать я ее не собираюсь. Вы же знаете, как мне дорога эта квартира», — уверяла тогда бывшая прима Большого театра.
К слову, продажа квартиры совпала со свадьбой дочери Ариадны и тяжелым периодом в жизни Анастасии Волочковой — недавно скончался ее наставник Юрий Григорович.

Читайте также:

Адвокат объяснил, что грозит задолжавшему миллионы сыну Надежды Кадышевой

«Ухажеры — не моя тема»: звезда «Слово пацана» раскрыла правду о возлюбленном

Меган Маркл поделилась новыми фото детей в годовщину свадьбы с принцем Гарри
#жильё
#квартиры
#квартира
#продажа
#апартаменты
#звёзды
#артист
#балет
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Были ухажеры из Америки: как Любовь Полищук сдала сына в интернат и нашла счастье со вторым мужем
21 мая 2025, 09:10

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Личная жизнь яркой, красивой, харизматичной актрисы Любови Полищук часто «соперничала» с её работой: первый муж не поддерживал стремлений артистки развиваться в профессии, ей приходилось надолго расставаться с сыном из-за бесконечных репетиций, выступлений и гастролей. Но Полищук улыбнулась удача: она встретила художника Сергея Цигаля. Подробнее — в материале «Радио 1».

Первая попытка



Со своим первым мужем Валерием Макаровым Любовь Полищук познакомилась, когда проходила курсы эстрадного искусства в Москве. Там же влюбленные поженились, а после вместе вернулись в родной Омск. Здесь супругов сразу приняли в местную филармонию. Они создали просто потрясающий конферанс, и зрители полюбили пару за талант перевоплощения и искромётный юмор.

В 1972 году у них родился сын Алексей. Заботы о ребёнке, попытки совмещать материнство с творчеством — всё это не мешало Полищук мечтать о чём-то бóльшем. Она продолжала выступать, разучивала новые монологи, работала с текстами талантливых авторов, в том числе Михаила Жванецкого, с которым познакомилась ещё в Москве.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Однако Полищук не хотела ограничиваться только этим. Она мечтала о сцене и больших ролях, только путь из эстрады в драматическое искусство в те годы был практически закрыт. Театры с недоверием относились к артистам, работавшим с юмористическим жанром. Да и муж актрисы не поддерживал её стремление к переменам.

«Ты уже артистка, Люба. Попытка сменить жанр — большой риск», — говорил Валерий.
Тем не менее Полищук была убеждена, что может достигнуть новых высот в своей профессии. Когда Алексею исполнилось четыре года, Любовь и Валерий разошлись. Актриса оставила ребенка в Омске у родителей, а сама отправилась покорять столицу. После развода Полищук больше никогда не встречалась с Макаровым и даже не следила за его судьбой.


Долгая разлука с сыном



Уже в Москве Полищук зачислили в штат мюзик-холла, где она играла в спектакле «"Красная стрела" прибывает в Москву» режиссёра Павла Хомского.

Спустя некоторое время она смогла забрать сына в столицу, хотя первое время им приходилось жить в не очень комфортных условиях. Их крохотная комната в семейном общежитии больше напоминала склад: толстый матрас на полу вместо кровати, несколько ящиков вместо мебели. Одежду некуда было складывать, поэтому она висела прямо на вбитых в стену гвоздях.

Репетиции в театре длились часами, и Алексей часто оставался один, на гастроли его не всегда можно было брать с собой. В итоге актриса приняла для себя непростое решение — отдать ребёнка в интернат.

Алексей Макаров, сын Любови Полищук (Фото: Instagram*, @makarov_alexey_)

Всегда после гастролей первым делом Любовь бежала к сыну, забирала домой, старалась проводить с ним как можно больше времени.
«Я сделаю всё, чтобы забрать тебя отсюда как можно скорей. Обещаю», — сказала актриса своему сыну.
Спустя четыре года Любовь смогла забрать сына из интерната. К тому времени у актрисы уже была небольшая квартира в Чертаново, которую она смогла купить на заработанные деньги.


«Не могла без любви»



Любовь Полищук никогда не была обделена мужским вниманием. Как-то раз она сказала:
«Никогда не могла без любви. Меня и за границу хотели увезти. Были ухажеры из Америки и из Германии. Но когда он узнавал, что ребёнок... Мужики же — такие трусы…»
Со вторым мужем художником Сергеем Цигалем актрису познакомил Геннадий Хазанов. Их первое свидание оказалось на редкость удачным.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Вскоре они начали жить вместе, а через несколько месяцев Любовь обнаружила, что беременна. Она сама предложила ему пожениться, сказав, что двоих детей не потянет. После её слов Цигаль поднялся и вышел из квартиры. Полищук думала, что сбежал, но вскоре Сергей вернулся с букетом красных гвоздик и сделал ей предложение.


Женское счастье



Первые дни своей супружеской жизни Полищук до последних дней вспоминала с особым трепетом. Муж постарался превратить их в настоящую сказку. Тепло приняли невестку и её сына родители Цигаля, погрузив в мир неведомых ей ранее семейных ценностей. Когда же актриса родила дочь Мариэтту, казалось, счастью не будет предела.

Сергей Цигаль (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Полищук очень много снималась в кино, работала в антрепризе, озвучивала мультфильмы и вела программы. Сергей взял на себя многие бытовые заботы, освобождая жену для творчества. Он прекрасно готовил, поддерживал и заботился о ней. Именно взаимопонимание и любовь помогли им пережить непростые времена.


Болезнь и последние годы жизни



Выполняя акробатический трюк на сцене, Любовь Полищук выбила себе три позвонка. Она мучилась от сильной боли, врачи стали её верными спутниками. В 2000 году актриса попала в автомобильную аварию. Казалось, травмы получила не смертельные, но последствия оказались куда более серьёзными.

Мариэтта Цигаль-Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Полищук перенесла несколько операций. Артистка никогда не жаловалась, по-прежнему выступала в театре, снималась в кино. Только близкие знали, как ей тяжело.
«Мама так уставала от всей этой карусели, что порой просто отстранялась от всего на свете. Садилась в кресло, ставила рядом с собой тазик семечек и вязала, вязала, вязала. Так могло продолжаться несколько часов», — делился воспоминаниями сын Алексей.
В последние годы актрисе приходилось играть сидя, так как стоять было уже невозможно. О том, что у неё обнаружили саркому позвоночника, знали лишь близкие. Сергей Цигаль делал всё, чтобы спасти жену. Алексей отказался от всех репетиций и съёмок, чтобы побыть с мамой. Мариэтта тоже находилась рядом. Из Омска приехала мать актрисы Ольга Пантелеевна.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Однако, даже лучшие врачи Москвы и Израиля не смогли вылечить Любовь Григорьевну. Осенью 2006 года состояние артистки резко ухудшилось. Врачи сделали всё возможное, но спасти Любовь Полищук не удалось. 28 ноября 2006 года она ушла из жизни.

Читайте также:

Ксения Трейстер в роли Натали, неудачное поступление и серьезная травма: творческий путь молодой актрисы из фильма про Пушкина

«Ответишь за бесчинства!»: стало известно об угрозах адвокату Яна Абрамова Добровинскому

Пинчук призналась, что заплатила хакеру за взлом аккаунта Чобаняна

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
#кино
#искусство
#болезнь
#любовь
#актриса
#юмор
#омск
Следите за нашими новостями
в удобном формате