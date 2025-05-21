«80% нашей эстрады — фанерщики»: Лера Кудрявцева разоблачила артистов

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм/lerakudryavtseva)
В новом выпуске музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» на канале «России» разгорелся спор о фонограммах. Об этом сообщает «7Дней».
Ведущий Владимир Маркони спросил гостей, кто из них пел под «фанеру». Лера Кудрявцева отметила, что этим злоупотребляют большинство артистов.
Тогда Маркони предложил использовать огромный микрофон, который спрячет половину лица. Гришаева уточнила, что многие так и делают.
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«Давайте будем честными все-таки. 80% нашей эстрады — это фанерщики», — заявила телеведущая.Дмитрий Харатьян вспомнил слова Боярского о том, что уважающий себя артист поет под фонограмму, а уважающий публику — вживую.
Тогда Маркони предложил использовать огромный микрофон, который спрячет половину лица. Гришаева уточнила, что многие так и делают.
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