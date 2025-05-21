Адвокат объяснил, что грозит задолжавшему миллионы сыну Надежды Кадышевой

Личная жизнь яркой, красивой, харизматичной актрисы Любови Полищук часто «соперничала» с её работой: первый муж не поддерживал стремлений артистки развиваться в профессии, ей приходилось надолго расставаться с сыном из-за бесконечных репетиций, выступлений и гастролей. Но Полищук улыбнулась удача: она встретила художника Сергея Цигаля. Подробнее — в материале «Радио 1».