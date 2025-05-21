Адвокат объяснил, что грозит задолжавшему миллионы сыну Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что ждет погрязшего в долгах сына Надежды Кадышевой. Его слова передает издание «Страсти».
Эксперт пояснил, что вызов в полицию не влечет автоматического возбуждения уголовного дела. Также он подчеркнул, что отсутствие долговой расписки снижает вероятность возврата денежных средств.
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«Рывкина имеет возможность обратиться в суд с гражданским иском о взыскании оставшейся суммы долга. Для повышения шансов на успех ей следует собрать как можно больше доказательств, подтверждающих факт займа и обязательства Костюка по его возврату», — сказал эксперт.Напомним, Григорий Костюк оказался в центре скандала после заявления экс-возлюбленной. Дарья Рывкина утверждает, что одолжила ему около двадцати миллионов рублей, но получила назад лишь половину. В полиции артист опроверг ее слова, уточнив, что ничего не должен. По его версии, женщина просто мстит за расставание.
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Лидия Пономарева