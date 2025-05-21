«Ухажеры — не моя тема»: звезда «Слово пацана» раскрыла правду о возлюбленном

Елизавета Базыкина (Фото: Инстаграм*/elizavetabazykina)
Елизавета Базыкина посетила премьеру сериала «Фишер. Затмение» в столичном в кинотеатре «Художественный». На красной дорожке молодая актриса, известная по ролям в «Слове пацана» и «Комбинации», рассказала журналистам правду о личной жизни.
«У меня есть молодой человек. Мое сердце несвободно, поэтому ухажеры – это не моя тема», — с улыбкой заявила девушка.Однако тема отношений стала не единственной. Вдобавок она поделилась своими кинематографическими предпочтениями.
«Я не люблю фильмы ужасов, очень их боюсь. Я смотрела их в детстве, они произвели на меня неизгладимое впечатление. Детективы люблю — мне очень интересно смотреть, как преступник пытается избежать того, чтобы его поймали, как идет расследование запутанного дела», — передает «VOICE» слова актрисы.Ранее также подтвердила роман Анна Пересильд, оставив имя возлюбленного в тайне.
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