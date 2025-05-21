Анастасия Волочкова продала роскошные апартаменты в Петербурге из-за «острой потребности в деньгах»

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова избавилась от квартиры в центре Санкт-Петербурга, подаренной миллиардером Сулейманом Керимовым в нулевые.
Шестикомнатные апартаменты площадью 200 квадратов с видом на площадь Искусств много лет пустовали. Артистка долгое время пыталась их продать, но своеобразный интерьер с позолотой, мрамором, лепниной, венецианской штукатуркой и итальянской мебелью только отталкивал покупателей.
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«Сделка состоялась еще в конце апреля. Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах», — сообщает «СтарХит».Ранее, по данным издания, балерина безуспешно пыталась продать жилье за 200 миллионов рублей или сдавать за 500 тысяч в месяц. При этом, тайно выставив его на продажу, она публично отрицала свои планы.
«Продавать я ее не собираюсь. Вы же знаете, как мне дорога эта квартира», — уверяла тогда бывшая прима Большого театра.К слову, продажа квартиры совпала со свадьбой дочери Ариадны и тяжелым периодом в жизни Анастасии Волочковой — недавно скончался ее наставник Юрий Григорович.
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Лидия Пономарева