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Анастасия Волочкова продала роскошные апартаменты в Петербурге из-за «острой потребности в деньгах»

Волочкова продала квартиру в Петербурге из-за «острой потребности в деньгах»
Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова избавилась от квартиры в центре Санкт-Петербурга, подаренной миллиардером Сулейманом Керимовым в нулевые.
Шестикомнатные апартаменты площадью 200 квадратов с видом на площадь Искусств много лет пустовали. Артистка долгое время пыталась их продать, но своеобразный интерьер с позолотой, мрамором, лепниной, венецианской штукатуркой и итальянской мебелью только отталкивал покупателей.
«Сделка состоялась еще в конце апреля. Вероятнее всего, причина продажи — острая потребность в деньгах», — сообщает «СтарХит».
Ранее, по данным издания, балерина безуспешно пыталась продать жилье за 200 миллионов рублей или сдавать за 500 тысяч в месяц. При этом, тайно выставив его на продажу, она публично отрицала свои планы.
«Продавать я ее не собираюсь. Вы же знаете, как мне дорога эта квартира», — уверяла тогда бывшая прима Большого театра.
К слову, продажа квартиры совпала со свадьбой дочери Ариадны и тяжелым периодом в жизни Анастасии Волочковой — недавно скончался ее наставник Юрий Григорович.

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Были ухажеры из Америки: как Любовь Полищук сдала сына в интернат и нашла счастье со вторым мужем
21 мая 2025, 09:10

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Личная жизнь яркой, красивой, харизматичной актрисы Любови Полищук часто «соперничала» с её работой: первый муж не поддерживал стремлений артистки развиваться в профессии, ей приходилось надолго расставаться с сыном из-за бесконечных репетиций, выступлений и гастролей. Но Полищук улыбнулась удача: она встретила художника Сергея Цигаля. Подробнее — в материале «Радио 1».

Первая попытка



Со своим первым мужем Валерием Макаровым Любовь Полищук познакомилась, когда проходила курсы эстрадного искусства в Москве. Там же влюбленные поженились, а после вместе вернулись в родной Омск. Здесь супругов сразу приняли в местную филармонию. Они создали просто потрясающий конферанс, и зрители полюбили пару за талант перевоплощения и искромётный юмор.

В 1972 году у них родился сын Алексей. Заботы о ребёнке, попытки совмещать материнство с творчеством — всё это не мешало Полищук мечтать о чём-то бóльшем. Она продолжала выступать, разучивала новые монологи, работала с текстами талантливых авторов, в том числе Михаила Жванецкого, с которым познакомилась ещё в Москве.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Однако Полищук не хотела ограничиваться только этим. Она мечтала о сцене и больших ролях, только путь из эстрады в драматическое искусство в те годы был практически закрыт. Театры с недоверием относились к артистам, работавшим с юмористическим жанром. Да и муж актрисы не поддерживал её стремление к переменам.

«Ты уже артистка, Люба. Попытка сменить жанр — большой риск», — говорил Валерий.
Тем не менее Полищук была убеждена, что может достигнуть новых высот в своей профессии. Когда Алексею исполнилось четыре года, Любовь и Валерий разошлись. Актриса оставила ребенка в Омске у родителей, а сама отправилась покорять столицу. После развода Полищук больше никогда не встречалась с Макаровым и даже не следила за его судьбой.


Долгая разлука с сыном



Уже в Москве Полищук зачислили в штат мюзик-холла, где она играла в спектакле «"Красная стрела" прибывает в Москву» режиссёра Павла Хомского.

Спустя некоторое время она смогла забрать сына в столицу, хотя первое время им приходилось жить в не очень комфортных условиях. Их крохотная комната в семейном общежитии больше напоминала склад: толстый матрас на полу вместо кровати, несколько ящиков вместо мебели. Одежду некуда было складывать, поэтому она висела прямо на вбитых в стену гвоздях.

Репетиции в театре длились часами, и Алексей часто оставался один, на гастроли его не всегда можно было брать с собой. В итоге актриса приняла для себя непростое решение — отдать ребёнка в интернат.

Алексей Макаров, сын Любови Полищук (Фото: Instagram*, @makarov_alexey_)

Всегда после гастролей первым делом Любовь бежала к сыну, забирала домой, старалась проводить с ним как можно больше времени.
«Я сделаю всё, чтобы забрать тебя отсюда как можно скорей. Обещаю», — сказала актриса своему сыну.
Спустя четыре года Любовь смогла забрать сына из интерната. К тому времени у актрисы уже была небольшая квартира в Чертаново, которую она смогла купить на заработанные деньги.


«Не могла без любви»



Любовь Полищук никогда не была обделена мужским вниманием. Как-то раз она сказала:
«Никогда не могла без любви. Меня и за границу хотели увезти. Были ухажеры из Америки и из Германии. Но когда он узнавал, что ребёнок... Мужики же — такие трусы…»
Со вторым мужем художником Сергеем Цигалем актрису познакомил Геннадий Хазанов. Их первое свидание оказалось на редкость удачным.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Вскоре они начали жить вместе, а через несколько месяцев Любовь обнаружила, что беременна. Она сама предложила ему пожениться, сказав, что двоих детей не потянет. После её слов Цигаль поднялся и вышел из квартиры. Полищук думала, что сбежал, но вскоре Сергей вернулся с букетом красных гвоздик и сделал ей предложение.


Женское счастье



Первые дни своей супружеской жизни Полищук до последних дней вспоминала с особым трепетом. Муж постарался превратить их в настоящую сказку. Тепло приняли невестку и её сына родители Цигаля, погрузив в мир неведомых ей ранее семейных ценностей. Когда же актриса родила дочь Мариэтту, казалось, счастью не будет предела.

Сергей Цигаль (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Полищук очень много снималась в кино, работала в антрепризе, озвучивала мультфильмы и вела программы. Сергей взял на себя многие бытовые заботы, освобождая жену для творчества. Он прекрасно готовил, поддерживал и заботился о ней. Именно взаимопонимание и любовь помогли им пережить непростые времена.


Болезнь и последние годы жизни



Выполняя акробатический трюк на сцене, Любовь Полищук выбила себе три позвонка. Она мучилась от сильной боли, врачи стали её верными спутниками. В 2000 году актриса попала в автомобильную аварию. Казалось, травмы получила не смертельные, но последствия оказались куда более серьёзными.

Мариэтта Цигаль-Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Полищук перенесла несколько операций. Артистка никогда не жаловалась, по-прежнему выступала в театре, снималась в кино. Только близкие знали, как ей тяжело.
«Мама так уставала от всей этой карусели, что порой просто отстранялась от всего на свете. Садилась в кресло, ставила рядом с собой тазик семечек и вязала, вязала, вязала. Так могло продолжаться несколько часов», — делился воспоминаниями сын Алексей.
В последние годы актрисе приходилось играть сидя, так как стоять было уже невозможно. О том, что у неё обнаружили саркому позвоночника, знали лишь близкие. Сергей Цигаль делал всё, чтобы спасти жену. Алексей отказался от всех репетиций и съёмок, чтобы побыть с мамой. Мариэтта тоже находилась рядом. Из Омска приехала мать актрисы Ольга Пантелеевна.

Любовь Полищук (Фото: Instagram*, @shnobelina)

Однако, даже лучшие врачи Москвы и Израиля не смогли вылечить Любовь Григорьевну. Осенью 2006 года состояние артистки резко ухудшилось. Врачи сделали всё возможное, но спасти Любовь Полищук не удалось. 28 ноября 2006 года она ушла из жизни.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#любовь
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#юмор
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Адвокат объяснил, что грозит задолжавшему миллионы сыну Надежды Кадышевой
Адвокат Жорин объяснил, что грозит задолжавшему 10 миллионов сыну Кадышевой
21 мая 2025, 08:59

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что ждет погрязшего в долгах сына Надежды Кадышевой. Его слова передает издание «Страсти».
Эксперт пояснил, что вызов в полицию не влечет автоматического возбуждения уголовного дела. Также он подчеркнул, что отсутствие долговой расписки снижает вероятность возврата денежных средств.
«Рывкина имеет возможность обратиться в суд с гражданским иском о взыскании оставшейся суммы долга. Для повышения шансов на успех ей следует собрать как можно больше доказательств, подтверждающих факт займа и обязательства Костюка по его возврату», — сказал эксперт.
Напомним, Григорий Костюк оказался в центре скандала после заявления экс-возлюбленной. Дарья Рывкина утверждает, что одолжила ему около двадцати миллионов рублей, но получила назад лишь половину. В полиции артист опроверг ее слова, уточнив, что ничего не должен. По его версии, женщина просто мстит за расставание.

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«Ухажеры — не моя тема»: звезда «Слово пацана» раскрыла правду о возлюбленном
Актриса Елизавета Базыкина рассказала о возлюбленном на премьере сериала
21 мая 2025, 08:29

Елизавета Базыкина (Фото: Инстаграм*/elizavetabazykina)

Елизавета Базыкина посетила премьеру сериала «Фишер. Затмение» в столичном в кинотеатре «Художественный». На красной дорожке молодая актриса, известная по ролям в «Слове пацана» и «Комбинации», рассказала журналистам правду о личной жизни.
«У меня есть молодой человек. Мое сердце несвободно, поэтому ухажеры – это не моя тема», — с улыбкой заявила девушка.
Однако тема отношений стала не единственной. Вдобавок она поделилась своими кинематографическими предпочтениями.
«Я не люблю фильмы ужасов, очень их боюсь. Я смотрела их в детстве, они произвели на меня неизгладимое впечатление. Детективы люблю — мне очень интересно смотреть, как преступник пытается избежать того, чтобы его поймали, как идет расследование запутанного дела», — передает «VOICE» слова актрисы.
Ранее также подтвердила роман Анна Пересильд, оставив имя возлюбленного в тайне.

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Меган Маркл поделилась новыми фото детей в годовщину свадьбы с принцем Гарри
21 мая 2025, 08:06

Меган Маркл с детьми (Фото: Инстаграм*/meghan)

На днях Меган Маркл отметила седьмую годовщину свадьбы с принцем Гарри, опубликовав коллаж из сорока фотографий, многие из которых до сих пор не показывала.
Среди них оказался снимок 2022 года, где сын Арчи нежно целует младшую сестру Лилибет возле новогодней елки. Сейчас трогательные кадры активно обсуждают в сети — даже больше, чем свежие фото со свадьбы Меган и Гарри.
Фото: Инстаграм*/meghan
Несмотря на прежние заявления о желании оградить детей от внимания, Меган Маркл стала чаще делиться их фотографиями. Правда, лиц маленьких принца и принцессы она пока не показывает. Поклонники связывают такие перемены с падением популярности пары в США. Это, в свою очередь, угрожает бизнесу, который герцогиня пытается построить.

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#инстаграм
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«Уже учим алфавит»: жена Павла Прилучного похвасталась успехами сына
Жена Прилучного поделилась видео с 2-летним сыном Микаэлем, изучающим алфавит
21 мая 2025, 07:33

Зепюр Брутян и Микаэль (Фото: Инстаграм*/zepyur_brutyan)

Жена Павла Прилучного показала, как их двухлетний сын Микаэль изучает алфавит. Мальчик зачитывает буквы с карточек и начинающиеся на них слова. Во всем ему помогают мама и папа. Зепюр Брутян поделилась видео с занятиями в своем Instagram*.
«Нам два года — уже учим алфавит», — прокомментировала актриса.
Подписчики восторженно отреагировали на ролик, подмечая старания родителей, ум и красоту малыша. К слову, в апреле пара впервые показала лицо сына, которого ранее скрывала от публики. Тогда Брутян опубликовала трогательное поздравление с днем рождения, назвав сына любимым принцем и их (с Прилучным) жизнью.

Пара также воспитывает старшего сына — Тимофея, который живет с отцом и мачехой, не желая общаться с родной матерью Агатой Муцениеце.
«С этим сложно что-то сделать... Ничего не поможет. Все пройдут круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других — станут другими, но это все равно все этапы взросления ", — говорила актриса о ситуации.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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