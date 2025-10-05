82-летняя Екатерина Шаврина вышла замуж за мужчину моложе себя

05 октября 2025, 13:28

Екатерина Шаврина раскрыла детали брака с мужчиной моложе себя

Екатерина Шаврина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Певица Екатерина Шаврина сообщила, что вышла замуж за мужчину по имени Александр, который значительно младше её. Об этом Шаврина сообщила в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.





82-летняя артистка призналась, что сама инициировала эти отношения. Артистка не раскрыла возраст и род занятий супруга, но внешне ему около 50-55 лет.



Певица подчеркнула, что не привлекает мужа к домашним делам, а вызывает мастеров. Она объяснила, что предпочитает сама выбирать мужчин, а не отвечать на их знаки внимания.

«Если даже мужчина смотрит или заговаривает... я сразу что-нибудь придумываю, что ужасно занята. Я сама выбираю. Не надо ему ничего делать. Я всё равно выберу того, кого мне хочется. Внешность я его потом маленечко сама подкорректирую», — сказала Шаврина.