«Испортили юбилей»: Возвращение Лолиты на сцену обернулось угрозами и поджогом

05 октября 2025, 10:23

Лолита Милявская возобновила концерты после череды отмен

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская возобновила активные концерты после череды отмен. Об этом она заявила в шоу «Кстати».





Больше всего отмен затронуло тур Лолиты по случаю 60-летия, который пришлось свернуть из-за отказов организаторов. Сейчас певица снова собирает полные залы. Однако часть билетов оказалась у перекупщиков, что вызвало возмущение артистки.

«Они тур благополучно сорвали. А сейчас, когда я, в принципе, нахожусь на пороге 62-х лет, я думаю: а чего мне юбилей-то? Такая дата, что вроде бы вот сколько могу физически, столько и отработаю. Но я не гонюсь за результатом. Восстановление всех концертов невозможно», — поделилась певица.

