Стали известны новые детали судебного решения в отношении Аглаи Тарасовой
Стали известны новые детали судебного решения в отношении Аглаи Тарасовой. Как сообщает Telegram-канал «НЕБОЖЕНА», суд наложил на актрису ограничения, которые продлятся как минимум до 3 ноября.
Согласно постановлению, Тарасовой запрещено покидать дом с полуночи до шести утра. Помимо этого, ей нельзя пользоваться средствами связи и общаться со свидетелями по делу. Актрису привлекают по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф до одного миллиона рублей.
Напомним, что ранее Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с запрещёнными веществами. На суде девушка просила о снисхождении, ссылаясь на необходимость ухаживать за пожилыми бабушкой и дедушкой.
