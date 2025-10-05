«Здесь все!»: Олдскульная Группа «USB» готова объединиться за 1,5 млн рублей
Резидент шоу «Comedy Club», юмористическая группа «USB» предложила свои выступления для корпоративных мероприятий. По информации SHOT, музыканты установили единый гонорар в 1,2 миллиона рублей. В новогодний период стоимость их услуг возрастает до 1,5 миллиона.
В программу артисты включают шутки по заказу организатора и показ видео. Коллектив уже озвучил технические требования: в гримёрке должны быть вода, соки, мясные и сырные нарезки, одна бутылка коньяка Hennessy XO, две шоколадки и мусорное ведро.
Артисты соглашаются на совместные фотографии с гостями, но только при условии подходящего фона. Видеосъёмку своего выступления они разрешают только после отдельного согласования. Участники группы также самостоятельно работают ведущими на мероприятиях.
Ранее Прохор Шаляпин взял на подтанцовку plus size-модель, которую отвергла Anna Asti.
Читайте также: