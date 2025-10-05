«Здесь все!»: Олдскульная Группа «USB» готова объединиться за 1,5 млн рублей

05 октября 2025, 11:31

Группа «USB» возобновляет выступления на корпоративных мероприятиях

Группа «USB» (Фото: кадр из шоу «Comedy Club»)

Резидент шоу «Comedy Club», юмористическая группа «USB» предложила свои выступления для корпоративных мероприятий. По информации SHOT, музыканты установили единый гонорар в 1,2 миллиона рублей. В новогодний период стоимость их услуг возрастает до 1,5 миллиона.