88-летняя Светлана Немоляева перенесла операцию на сердце

Светлана Немоляева (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)
Народная артистка Светлана Немоляева перенесла операцию по восстановлению сердечного ритма. В последние десять лет актриса сталкивалась с серьёзными кардиологическими проблемами. В возрасте 88 лет она была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
С 2015 года Немоляева периодически жаловалась на скачки давления, аритмию, головокружение, обмороки, озноб, слабость, одышку и потемнение в глазах. Недавно врачи провели криобаллонную абляцию — процедуру, направленную на устранение нарушений в сердечно-сосудистой системе. После стабилизации состояния артистку выписали из стационара спустя три дня.
Медики настоятельно рекомендовали ей продолжать наблюдение у кардиолога, контролировать физические нагрузки и беречь здоровье. Несмотря на ухудшение самочувствия в последние месяцы, Светлана Немоляева продолжала выступать на сцене.
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Медики настоятельно рекомендовали ей продолжать наблюдение у кардиолога, контролировать физические нагрузки и беречь здоровье. Несмотря на ухудшение самочувствия в последние месяцы, Светлана Немоляева продолжала выступать на сцене.
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