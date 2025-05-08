Лера Кудрявцева простила молодого мужа и прилетела с ним на отдых в Турцию

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)
Лера Кудрявцева помирилась с молодым мужем Игорем Макаровым. 53-летняя телеведущая и 37-летний хоккеист вместе с дочерью полетели отдыхать в Турцию.
Телезвезда воссоединилась с супругом после того, как объявила о проблемах в браке. Сейчас Кудрявцева и Макаров отдыхают на турецком курорте вместе с шестилетней Машей. Артистка в личном блоге показала аттракционы для детей, которые работают на территории их отеля.
Напомним, что в январе прошлого года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа. Причиной стала его алкогольная зависимость, которая появилась после завершения спортивной карьеры. Позднее телеведущая подчеркнула, что они официально не разводились, но пытаются решить семейные проблемы. Весной Макаров прошёл лечение в рехабе и смог помириться с женой. В январе этого года экс-нападающий столичного «Динамо» впервые за долгое время вместе с супругой и дочерью отправился на курорт.
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*запрещён в РФ
«Я теперь всегда выбираю "детские" отели. Здесь, конечно, рай для деток! Есть огромный аквапарк и чудесный парк аттракционов – это идеальное место, как для детей, так и для взрослых, которые любят веселиться, как мы. Пусть даже на пару часов, но снова почувствовать себя ребенком – это великолепно», – поделилась с поклонниками Лера.Ведущую шоу «Секрет на миллион» сфотографировали в обнимку с мужем во время вечерней прогулке. Кажется, в семье царят мир и гармония.
Напомним, что в январе прошлого года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа. Причиной стала его алкогольная зависимость, которая появилась после завершения спортивной карьеры. Позднее телеведущая подчеркнула, что они официально не разводились, но пытаются решить семейные проблемы. Весной Макаров прошёл лечение в рехабе и смог помириться с женой. В январе этого года экс-нападающий столичного «Динамо» впервые за долгое время вместе с супругой и дочерью отправился на курорт.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова