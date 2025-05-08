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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Лера Кудрявцева простила молодого мужа и прилетела с ним на отдых в Турцию

Лера Кудрявцева простила молодого мужа и прилетела с ним на отдых в Турцию

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)

Лера Кудрявцева помирилась с молодым мужем Игорем Макаровым. 53-летняя телеведущая и 37-летний хоккеист вместе с дочерью полетели отдыхать в Турцию.
Телезвезда воссоединилась с супругом после того, как объявила о проблемах в браке. Сейчас Кудрявцева и Макаров отдыхают на турецком курорте вместе с шестилетней Машей. Артистка в личном блоге показала аттракционы для детей, которые работают на территории их отеля.

«Я теперь всегда выбираю "детские" отели. Здесь, конечно, рай для деток! Есть огромный аквапарк и чудесный парк аттракционов – это идеальное место, как для детей, так и для взрослых, которые любят веселиться, как мы. Пусть даже на пару часов, но снова почувствовать себя ребенком – это великолепно», – поделилась с поклонниками Лера.
Ведущую шоу «Секрет на миллион» сфотографировали в обнимку с мужем во время вечерней прогулке. Кажется, в семье царят мир и гармония.

Напомним, что в январе прошлого года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа. Причиной стала его алкогольная зависимость, которая появилась после завершения спортивной карьеры. Позднее телеведущая подчеркнула, что они официально не разводились, но пытаются решить семейные проблемы. Весной Макаров прошёл лечение в рехабе и смог помириться с женой. В январе этого года экс-нападающий столичного «Динамо» впервые за долгое время вместе с супругой и дочерью отправился на курорт.

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«Глаза стали открытыми, ясными»: Арина Шарапова заявила, что сделала пластику лица
Телеведущая Арина Шарапова заявила, что сделала блефоропластику
08 мая 2025, 14:18

Арина Шарапова (Фото: Инстаграм* @arinasharapova1tv_official)

Телеведущая Арина Шарапова впервые рассказала о том, что ложилась под нож пластического хирурга. 63-летняя знаменитость заявила в беседе с Леди Mail, что пять лет назад перенесла блефаропластику и осталась довольна результатом.
Звезда передачи «Доброе утро» на Первом канале внимательно следит за внешностью. Фанаты обращали внимание, что Шарапова молодо выглядит. Она не утаивает, что обращалась за помощью к специалисту.

«Пять лет назад я делала блефаропластику и осталась очень довольна результатом: глаза стали открытыми, ясными», — призналась Арина.

Телеведущая уточнила, что в будущем снова готова вновь лечь под нож хирурга, если это будет необходимо.

«Все может быть, не стану зарекаться. Если почувствую такую необходимость, то почему бы и нет?», — добавила звезда.

Шарапова вспомнила, что недавно получила приятный комплимент, ей сказали, что она выглядит на 35 лет. Но она благодарит не только процедуры, но и генетику. Помимо прочего, женщина следит за здоровьем и мыслями в голове — они должны быть позитивными.

«К сожалению, часто можно встретить женщин, которым хочется сказать: «Улыбнись! Хватит быть такой смурной, где блеск в глазах? Сделай что-то хорошее, и на душе станет светлее», — откровенничала Арина.

Телеведущая рассказала, что ходит к косметологу, делает массаж и витаминные инъекции.

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#глаза
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Актриса Шэрон Стоун сообщила о смерти родного человека
Скончалась мама Шэрон Стоун Дороти Мэри
08 мая 2025, 14:01

Шэрон Стоун (Фото: Инстаграм* @sharonstone)

Актриса Шэрон Стоун заявила о смерти 92-летней матери Дороти Мэри Стоун. 67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» поделилась в соцсетях фотографией родителей и подписала «на крыльях ангелов». Ее отец Джозеф ушел из жизни, когда артистке было лишь 14 лет.
«Это были они. Прекрасная пара. На крыльях ангелов», — написала Стоун, но не раскрыла никаких подробностей смерти близкого человека.

Стоит напомнить, что серьезные проблемы со здоровьем у мамы Шэрон начались еще в 2021 году после повторного инсульта. Актриса просила поклонников помолиться за здоровье Дороти Мэри. Тогда она поправилась. Однако в феврале случился еще один неприятный инцидент — женщина упала, ударившись лицом. Звезда уточнила, что мама всегда была сильной и сохраняла ясность ума.

«Это наследие, это характер. Вот как встаешь после падения в 92 года. Мамочка чемпион», — признавалась в то время актриса.

Родители Шэрон Стоун (Фото: Инстаграм* @sharonstone)



Фанаты поддержали Шэрон и подчеркнули, что Дороти была смелой женщиной. Сама же знаменитость в интервью рассказывала, что у нее были сложные отношения с родительницей. Они много лет не общались. Стоун связывала это с непростым детством Дороти. Она столкнулась с тяжелыми условиями и с 9 лет ей приходилось трудиться уборщицей. Мама актрисы всегда говорила, как важно ни от кого не зависеть в жизни.

Шэрон сетовала, что ей не хватало ласки и любви от родительницы. Дороти полагала, что самое главное, чему научила детей — крепко стоять на ногах. Лишь во взрослом возрасте Стоун смогла принять маму такой, какая она есть.

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#смерть
#актриса
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#отношения
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«У каждого свой путь»: Гарик Сукачев рассказал об отношениях с детьми
Гарик Сукачев рассказал, что нечасто видится с сыном Александром
08 мая 2025, 13:20

Гарик Сукачев (фото: Telegram @IgorSukachev)

Гарик Сукачев и его жена Ольга имеют двоих детей: сына Александра и дочь Анастасию. Музыкант рассказал о встречах и общении с сыном, которому в этом году исполнится 40 лет.
Александр работает режиссёром и нечастно видится с отцом.

«Когда Саша учился ещё, у нас было много тем для разговоров, например мы больше говорили о творчестве, а сейчас нет. У нас, конечно, бывают профессиональные разговоры, касающиеся каких-то фильмов, которые хочется обсудить, но не более того. У каждого своя судьба, свой путь», – отметил Сукачев в беседе с журналом «Караван Историй».
20-летняя дочь артиста Анастасия живёт с родителями. Сейчас у девушки на первом месте стоит учёба в университете. Певец признался, что хочет оставить ей в наследство большую коллекцию лодок.

«Кто-то строит квартиры, дачи, а я строю лодки. Я их строю больше двадцати лет. Первая моя лодка связана с моей дочерью, я строил для неё, и следующую, и последнюю тоже», – заключил Сукачев.
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#лодка
#учёба
#дети
#семья
#отношения
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Скончался партнер Милоша Биковича по «Белой ладье» Эрол Кадич
Скончался сербский актер и режиссер Эрол Кадич
08 мая 2025, 13:15

Эрол Кадич (слева) (Фото: кадр из фильма «Андерграунд»)

Милош Бикович в своем блоге сообщил о смерти актера и режиссера Эрола Кадича на 70-м году жизни.
Наиболее посещаемый драматический театр Белграда «Ателье 212», в труппе которого состоял Кадич, в некрологе подчеркнул, что актер состоял в труппе с 1983 года до выхода на пенсию в 2020-м.

«Прощание с нашим дорогим коллегой состоится в понедельник, 12 мая, на Большой сцене. Похороны пройдут 13 мая на кладбище Безания в Белграде», — обратили внимание представители театра.

Эрол Кадич появился на свет 19 июня 1955 года в Загребе. Артист учился на актерском факультете драматического искусства в Белграде в 1980-м. В «Ателье 212» Кадич был задействован в спектаклях: «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», «Мать», «Переписка», «Анна», «Парижская коммуна» и других. Еще Эрол поставил множество спектаклей, в том числе «Пианист», «Артист», «Пикассо». В разные годы Кадич являлся руководителем трех театров.

Артист сыграл больше 50 ролей в кино и на телевидении. Он появился в картинах «Друзья», «Смех в сердце», «Сон в зимнюю ночь», «Вечно молодой», «Белая ладья», «Маленькая ночная серенада», «Открытая дверь», «Мисс Скарлет и Герцог», «Феликс», «Тайна виноградной лозы» и прочих.

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«Стал выкручивать мне пальцы, полез в драку»: Сергей Зверев прокомментировал конфликт с хозяйкой добермана в сквере
Сергей заявил, что на него напали в сквере во время прогулки с кошкой
08 мая 2025, 13:13

Сергей Зверев (Фото: Инстаграм* @zverevsuperstar)

Стилист Сергей Зверев прокомментировал в личном блоге инцидент, который случился вечером в сквере возле его дома. Напомним, что хозяйка добермана обвинила артиста в нападении и в том, что он вырвал у нее телефон из рук. Звезда вышел на связь в соцсетях и объявил, что это на него напали.
Зверев посетовал, что во время прогулки со своей кошкой Маркизой на них набросился пес без намордника. Стилист предупреждал владельцев животного о том, чтобы не выпускали добермана, но они не послушали его.

«Девушки стояли и ржали... Увидели меня, подошли, и вместо того, чтобы извиниться, стали нагло врать прямо в глаза. <…> Просто бессовестно вели себя, никакого уважения — нагло, беспардонно. Потом она [одна из девушек] решила меня снять на камеру, захотела прославиться. Я стою, переживаю, не пойму, Маркиза жива или нет, а им весело», — отметил знаменитость.

Зверев уточнил, что хозяева добермана были из другого двора. Со слов стилиста, к нему подошел парень, который и начал конфликт.

«Он стал выкручивать мне пальцы, полез в драку, а им прикольно, хороший контент», — признался Сергей.

Стилист подчеркнул, что предупредил — вернет телефон, если они уйдут, но люди все бродили вокруг. Зверев поделился, что пытается успокоиться после инцидента.

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