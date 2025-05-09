Олег Газманов раскрыл особенность песен военных лет

Олег Газманов (фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Певец Олег Газманов высказался о военных песнях. Его слова приводит Telegram-канал «Звёздная пыль».
Исполнитель отметил, что переслушал множество военных песен и пришёл к выводу, что они все позитивные несмотря на то, что были написаны в тяжёлое время.
Ранее россиян с 9 Мая поздравил сын артиста, певец Родион Газманов.
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«Там нет песен про то, что все погибли. Так как раз песни о жизни, о чувствах, о любви» , – подчеркнул Газманов.В качестве примеров артист привёл такие известные композиции, как: «Смуглянка», «Первым делом – самолёты», «Катюша», «Дорожка фронтовая» и другие. Все они позитивные и радостные, несмотря на то, что посвящены войне и тяжёлой судьбе людей, которые героически сражались с врагом.
Ранее россиян с 9 Мая поздравил сын артиста, певец Родион Газманов.
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Анастасия Чинкова