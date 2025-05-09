«Ловкий вброс»: критик Соседов не верит, что Кадышева популярна среди подростков

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)
Певица Надежда Кадышева сейчас переживает новую волну популярности: творчеством артистки заинтересовались представители молодого поколения. Музыкальный критик Сергей Соседов не принимает этот факт, по его мнению, аудитория Кадышевой не изменилась.
« <…> кто-то решил сделать вброс в медиа: „А мы сделаем финт ушами. Мы напишем, что Кадышеву любят подростки. Лом подростков на Кадышеву. И все в это поверят“. Допускаю, что могут быть подростки, но в данном случае <…> это ловкий, оригинальный вброс», — заявил Соседов в интервью Елене Ханге.По мнению критика, основная аудитория Кадышевой — женщины от 35 лет, которые часто приходят на концерты с мужьями.
Однако, как пишет «СтарХит», видео с выступлениями певицы собирают тысячи лайков в TikTok, а юные блогеры всерьёз цитируют и перепевают песни «Плывёт веночек» и «Течёт ручей». За год число прослушиваний композиций Надежды Кадышевой на стриминговых платформах выросло в семь раз.
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