«90 лет!»: Лепс воссоединился с бывшей женой в особый день

Певец Григорий Лепс воссоединился с бывшей женой на семейном празднике
Григорий Лепс и Натэлла Лепсверидзе (Фото: Instagram*/gvleps)

Мама Григория Лепса, Натэлла Семёновна, накануне отпраздновала 90-летие.



По этому случаю артист опубликовал в соцсетях семейные фотографии разных лет. В частности, архивный чёрно-белый снимок, где он ещё ребёнком позирует вместе с родителями.

«С днём рождения, мама! С юбилеем! 90 лет! Крепкого здоровья! Спасибо за всё!» — написал певец.

Фото: Instagram*/gvleps


Также Лепс устроил для именинницы праздничный банкет. По сообщениям ряда СМИ, за столом он находился рядом со своей бывшей женой Анной Шаплыковой. Напомним, супруги расстались в 2021 году после 20 лет брака. У них трое детей — Ева, Николь и Иван.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

