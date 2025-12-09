«90% моей жизни — Лена»: Дима Журавлёв признался, что обязан карьерой жене

09 декабря 2025, 18:59

Дима Журавлёв признался, что его жена — главный талисман

Дима Журавлёв с женой (Фото: Instagram* / @sinica.pticaa)

Дима Журавлёв вспомнил в интервью «Вписки», как познакомился со своей будущей женой Леной.





Во время поиска девушек в студенческую команду КВН комик заметил первокурсницу института ФСИН — именно тогда судьба и подтолкнула его к будущей супруге. Однако Лена в тот момент не оценила внимания: будучи прилежной студенткой, она предпочла учебу весёлой студенческой суете. Как известно, позже всё обернулось крепким браком, который длится уже девятый год.



Сегодня Журавлёв признаётся, что не представляет своей жизни без Лены и считает, что именно она стала ключевым человеком в его пути.





«Я понял, что люблю её безгранично и что с ней хочу провести всю оставшуюся жизнь. Вообще всё, что в моей жизни происходит — это 90% моя жена. Потому что если бы её не было рядом, я бы ни хрена не добился», — отметил Дима.