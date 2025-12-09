Игорь Крутой высказался о появлении Аллы Пугачёвой на премии «Виктория»

09 декабря 2025, 18:37

Игорь Крутой заявил, что не знает, когда Пугачёва вернётся на премию «Виктория»

Игорь Крутой (Фото: Instagram* @igorkrutoy65)

Композитор Игорь Крутой заявил на пресс-конференции, что не может назвать сроки возможного возвращения Аллы Пугачёвой на сцену Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Мероприятие касалось итогов отбора финалистов этой премии.





В беседе с «NEWS.ru» Крутой прямо отметил, что не хочет даже начинать разговор на эту тему.

«Я не знаю, как сложится их жизнь дальше. Здесь же не просто участие, это более социально — вернуться, не вернуться. Как это будет, я не знаю. Я не берусь даже обсуждать», — пояснил он свою позицию.