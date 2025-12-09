«Служебная романтика»: актёр Зайцев раскрыл, как скрывал отношения с будущей женой

09 декабря 2025, 18:12

Кирилл Зайцев признался, что их с женой роман на съёмках был «игрой в шпионов»

Кирилл Зайцев с женой (Фото: Instagram* / @kirillzaitsev)

Актёр Кирилл Зайцев открыл подробности начала своих отношений с супругой Анастасией Трубчевской, которую он впервые встретил на съёмках — девушка работала ассистентом режиссёра.





В интервью WomanHit артист рассказал, что их роман долгое время оставался скрытым от всех.



Будущие муж и жена познакомились на площадке фильма «Движение вверх», и инициатором их сближения стал сам Кирилл. Он признался, что абсолютно спокойно относится к отношениям, возникающим на работе, и даже считает, что общая профессиональная среда только укрепляет союз. При этом артист отметил, что подобные отношения обладают особой атмосферой тайны.





«Если люди из одной сферы, у них общие интересы, то и союз будет крепче. А служебная романтика — это ещё немного игра в "шпионов". Вы на съёмочной площадке здороваетесь, общаетесь, но никто даже не догадывается, что вы уже не просто коллеги», — отметил актёр.