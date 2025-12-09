«Красивый кот»: Слава поразила сеть блестящей фотосессией с дочерью
Взрослая дочь певицу Славы затмила звезду на новых снимках
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) поделилась в соцсетях яркой семейной фотосессией.
Артистка опубликовала снимки со своей 26-летней дочерью Александрой — обе позировали в роскошных вечерних образах, расшитых блёстками. Пост звезда сопроводила тёплыми словами.
«Какой же у меня красивый и талантливый кот», — написала она.Публикация мгновенно вызвала бурную реакцию подписчиков. Фанаты наперебой оставляли комплименты маме и дочери, отмечая их поразительное сходство. В комментариях тут же появились восторженные отзывы
Александра родилась, когда певице было всего 18 лет. Её отцом стал бизнесмен Константин Морозов, с которым Слава рассталась вскоре после появления девочки на свет. Вторую дочь — Антонину — артистка позже родила в браке с предпринимателем Анатолием Данилицким. В следующем году младшей наследнице исполнится 14 лет.