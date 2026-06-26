«90% участников — шакалы»: Катя Гордон жёстко высказалась о соперниках в шоу

26 июня 2026, 21:52

Катя Гордон обвинила участников «Большого Куша» в лицемерии

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Катя Гордон, участвующая во втором сезоне шоу «Большой Куш» вместе со Светлана Сильваши, резко высказалась о своих конкурентах. По словам юриста, атмосфера на проекте оказалась далека от дружеской. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Гордон заявила, что большинство участников, по её мнению, ведут себя неискренне и постоянно пытаются перехитрить соперников.





«90% участников — это не львы, а шакалы, койоты и сурикаты. Такое количество лицемерия на квадратный метр вывозить невозможно. Поэтому сегодня утром мы вышли на завтрак с объявлением, что у нас ротавирус и целовать нас в щёки больше не надо. Мы здесь — святая инквизиция, которая разоблачает всех гадов, а гады пытаются разоблачить нас», — рассказала она.