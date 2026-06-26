«Голой не готова»: Аня Покров назвала условия для съёмок в кино

26 июня 2026, 21:09

Аня Покров заявила, что не готова к откровенным сценам в кино

Анна Покровская (Фото: Telegram @pokrov90avocado)

Блогер Аня Покров (настоящее имя — Анна Покровская) рассказала, что не готова сниматься в откровенных сценах. По её словам, это не соответствует её возрасту и статусу.





В Москве прошла премьера фильма «Дед Фомич» с участием девушки — это первая большая роль Покров в кино. В беседе с «Газетой.Ru» актриса призналась, что ей понравился съёмочный процесс, но плотный график мешает глубже погрузиться в профессию.

«Предложения есть, я хожу на пробы. Но очень тяжело это совмещать с графиком, который у меня есть сейчас. Всё-таки съёмочный процесс в кино — это не просто прийти и пять минут потусоваться», — отметила блогер.

«Я открыта к российскому кинематографу. Табу нет. Вот только голой не готова, уже всё-таки не тот возраст, статус. А так мы не из робкого десятка», — заявила Анна.