«Работа не должна отнимать силы на семью»: Анна Семенович поделилась своей позицией
Анна Семенович высказалась о женщинах-трудоголиках
Анна Семенович поделилась своим взглядом на баланс между карьерой и личной жизнью. В эфире шоу «12 вопросов» певица заявила, что современная женщина должна быть финансово независимой, однако не стоит посвящать работе всё своё время и силы.
По мнению артистки, важно уметь обеспечивать себя самостоятельно, но при этом не доводить себя до эмоционального и физического истощения.
«Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придёт домой с выпяченным языком. Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью», — считает Семенович.Певица также отметила, что не видит ничего плохого в том, чтобы делегировать часть домашних обязанностей. По её словам, помощь по хозяйству позволяет уделять больше времени близким и сохранять внутренний ресурс.
Кроме того, артистка подчеркнула, что домашние обязанности должны распределяться справедливо. Если оба партнёра работают и зарабатывают на равных, то и бытовые вопросы, по её мнению, следует решать совместными усилиями.