«Работа не должна отнимать силы на семью»: Анна Семенович поделилась своей позицией

26 июня 2026, 21:26

Анна Семенович высказалась о женщинах-трудоголиках

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович поделилась своим взглядом на баланс между карьерой и личной жизнью. В эфире шоу «12 вопросов» певица заявила, что современная женщина должна быть финансово независимой, однако не стоит посвящать работе всё своё время и силы.





По мнению артистки, важно уметь обеспечивать себя самостоятельно, но при этом не доводить себя до эмоционального и физического истощения.





«Женщина, которая запахивается на работе, себя не ценит. Женщина, которая себя ценит, никогда не устанет, не переработает, не придёт домой с выпяченным языком. Женщина должна работать столько, чтобы ей хватало сил на семью», — считает Семенович.