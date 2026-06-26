«Первый глоток воздуха»: Лидер «Миража» раскрыл секрет успеха группы
Алексей Горбашов объяснил популярность «Миража» изменениями в СССР конца 1980-х
Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал о феномене коллектива.
В интервью «Газете.Ru» музыкант отметил, что группа появилась в период перемен в СССР и стала для слушателей «глотком воздуха».
«Вот «Мираж» — художественная самодеятельность по меркам Советского Союза. То есть люди без музыкального образования, без трудоустроенности в государственных структурах вдруг вышли на большую сцену... Это было невозможно. И только в последние годы советской власти это стало реальным», — рассказал Горбашов.Певец добавил, что до «Миража» он работал в филармонических коллективах и получал ставку около 16 рублей за выступление на стадионах. Первый гонорар в новой группе сильно его удивил — сумма превысила его тогдашнюю месячную зарплату в филармонии.