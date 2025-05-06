Продюсер Дворцов раскрыл детали развода Галустяна

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Продюсер Сергей Дворцов сообщил в беседе с aif.ru, что причиной развода актера Михаила Галустяна с супругой Викторией являются измены комика.
Продюсер отметил, что не удивлен бракоразводному процессу между юмористом и его экс-супругой.
Он добавил, что Виктория просто перестала терпеть многочисленные похождения Михаила.
Напомним, о разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года.
Читайте также:
Якобы беременную от Галустяна визажистку госпитализировали после новостей об их романе
«Последовал примеру Петросяна»: предполагаемая любовница Галустяна заявила о беременности
Запрещал работать, дружить с незамужними и требовал горячий плотный завтрак: из-за чего распался брак Михаила Галустяна?
*Запрещен в РФ
«Миша — максимальный ловелас. Вокруг него всегда крутились и крутятся девушки. Все молодые и красивые. Не исключаю, что у него мог быть роман с его визажисткой. Как раз из-за нее и произошел бракоразводный процесс», — пояснил Дворцов.
Он добавил, что Виктория просто перестала терпеть многочисленные похождения Михаила.
Напомним, о разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года.
Читайте также:
Якобы беременную от Галустяна визажистку госпитализировали после новостей об их романе
«Последовал примеру Петросяна»: предполагаемая любовница Галустяна заявила о беременности
Запрещал работать, дружить с незамужними и требовал горячий плотный завтрак: из-за чего распался брак Михаила Галустяна?
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова