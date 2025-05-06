Молодой избранник модели Перминовой заявил о готовности создать семью

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)
29-летний молодой человек модели Елены Перминовой признался, что хотел бы создать семью. Тарас Романов рассказал о планах на будущее изданию Vmagazine.
Напомним, Елена Перминова находится в отношениях с Тарасом, который младше ее на десять лет. Однако, судя по всему, разница в возрасте их не смущает.
Романов признался, что готов к созданию семьи и хочет ее обеспечивать.
По словам Тараса, он добивается поставленных целей благодаря спортивной дисциплине.
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Романов признался, что готов к созданию семьи и хочет ее обеспечивать.
«Лично я хотел бы создать семью и обеспечивать ее наилучшим из возможных способов. Путешествовать по миру в поисках приключений, выступать в крупнейших музыкальных шоу, строить бизнес-империи», — заявил манекенщик.
По словам Тараса, он добивается поставленных целей благодаря спортивной дисциплине.
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