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Молодой избранник модели Перминовой заявил о готовности создать семью

Новый возлюбленный модели Перминовой Романов рассказал о планах создать семью
Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)

Елена Перминова и Тарас Романов (Фото: Instagram* @ tarasvromanov)

29-летний молодой человек модели Елены Перминовой признался, что хотел бы создать семью. Тарас Романов рассказал о планах на будущее изданию Vmagazine.
Напомним, Елена Перминова находится в отношениях с Тарасом, который младше ее на десять лет. Однако, судя по всему, разница в возрасте их не смущает.

Романов признался, что готов к созданию семьи и хочет ее обеспечивать.

«Лично я хотел бы создать семью и обеспечивать ее наилучшим из возможных способов. Путешествовать по миру в поисках приключений, выступать в крупнейших музыкальных шоу, строить бизнес-империи», — заявил манекенщик.

По словам Тараса, он добивается поставленных целей благодаря спортивной дисциплине.

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#рф
Боярский рассказал о своем самочувствии после падения на сцене
Стало известно о самочувствии актера Михаила Боярского
06 мая 2025, 11:06

Михаил Боярский (Фото: Инстаграм* @boyarskiy_official)

Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии. Ранее был приостановлен спектакль с участием народного артиста РСФСР.
В середине апреля Боярский оступился на сцене во время репетиции и получил ушиб. Артист был доставлен в больницу. Как отметил актер в интервью «Абзаца», он пока не восстановился полностью. Лечение продолжается в домашних условиях.

Боярский заявил, что намерен вернуться на сцену после полного выздоровления и разрешения от врачей. Показ спектакля «В этом милом старом доме», в котором он исполняет роль, приостановлен до конца сезона.

Накануне стало известно, что Боярский построил дом. Об этом рассказал актер Иван Краско. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Смерть двух сыновей и отцовство в 72 года: как жил Александр Белявский и почему на самом деле он свел счеты с жизнью
06 мая 2025, 11:00

Александр Белявский (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

6 мая день рождения актера Александра Белявского, советского и российского актера театра и кино. О его жизни и непростой судьбе расскажет «Радио 1».
Александр Белявский, как и многие его коллеги по профессии, был человеком эмоциональным, но и рассудительным. Когда жена сообщила ему о будущем пополнении в семье, он воспринял новость как шутку. Однако рождение сына стало для актёра коротким, но ярким моментом счастья в непростой судьбе.

Горе

Трагедия случилась 20 июля 1975 года. Жена Белявского, Валентина, уехала на работу, оставив двухлетнего сына Борю на попечение няни на даче. Позже раздался звонок: мальчик погиб. Боря вместе с другим ребёнком сбежал к реке и утонул. На похоронах Белявский, не скрывая горя, лежал на земле и плакал. Жизнь, ещё недавно полная радости, в одночасье превратилась в кошмар.

Потеря долгожданного ребёнка, которого супруги ждали целых 18 лет, стала для Белявского открытой, незаживающей раной. Он винил себя, каждый день ездил на кладбище, ночами его мучили кошмары. От работы Александр отказался, спасение искал в алкоголе. Валентина же пыталась держаться, поддерживая мужа. Когда силы окончательно оставили её, она предложила супругу вместе покончить с жизнью. Этот момент стал переломным.

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Счастье

Со временем он вернулся в профессию, соглашаясь на любую работу. Вместе с женой они усыновили мальчика из детского дома. Это решение изменило атмосферу в семье: появилось ощущение новой жизни. Вскоре Валентина забеременела, и в 1976 году родилась их дочь Надежда. Жизнь обрела новый смысл.

Белявский купил участок земли, полностью погрузившись в его обустройство. А затем последовало неожиданное приглашение на роль в фильме «Место встречи изменить нельзя». Несмотря на усталость от однотипных персонажей, он согласился — и не прогадал. Его Фокс стал одной из самых ярких ролей, хотя сам актёр считал, что образ уголовника навсегда заклеймил его карьеру.

Александр Белявский (Фото: РИА Новости)

Развод

Казалось, худшее позади. Но в 50 лет Белявский неожиданно разводится с Валентиной. Формально — ради приобретения второй квартиры в доме, но в действительности всё было сложнее. Он начал жить один, пока в его жизни не появилась Людмила, моложе на 18 лет. При этом Белявский не порвал связи ни с Валентиной, ни с детьми, стремясь сохранить семью в любом её проявлении.

Однако новое потрясение не заставило себя ждать. В 1989 году приёмный сын Андрей узнал от соседа о своём происхождении. Этот удар в 15 лет стал роковым: парень перестал учиться, ушёл из дома, отстранился от отца. Белявский пытался наладить отношения: купил Андрею комнату, устраивал его на работу. Но в 20 лет юноша погиб. Официальная версия — несчастный случай, но до сих пор ходят разные слухи.

После смерти Андрея актёр пережил сердечный приступ. Он пытался восстановиться, снова работал без отдыха. И вдруг — в 72 года узнал, что станет отцом. Его вторая жена Людмила родила дочь Александру. Но здоровье Белявского было уже подорвано. Сначала инсульт, затем годы тяжёлой реабилитации, в которых ему помогала дочь Надежда. Четыре года спустя произошёл второй инсульт, после которого актёр практически утратил способность говорить и передвигаться.

Последние девять лет жизни стали для него борьбой с болезнью и отчаянием. В 2012 году состояние резко ухудшилось. Белявский упал на улице и не смог подняться. Осознание беспомощности стало последней каплей. Вскоре актёр покончил с жизнью. Как человек, едва передвигавшийся с палочкой, смог это сделать — остаётся тайной.

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#инсульт
#актёр
#супруги
#актриса
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#мальчик
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94-летний Иван Краско рассказал об обследованиях и состоянии здоровья
06 мая 2025, 10:49

Иван Краско (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Народный артист России Иван Краско, которому 94 года, выписался из клиники, где провел неделю на лечении.
В интервью NEWS.ru он поделился своими впечатлениями о медицинском обследовании и рассказал о планах на предстоящие майские праздники.

Краско отметил, что здоровье для него сейчас в приоритете, он старается следить за ним, особенно в таком возрасте.

«Ребята, не переживайте, со мной всё в порядке. Перед майскими праздниками я должен был прийти в надлежащую форму, ведь у меня планируется много выступлений. Я прошёл здесь плановое обследование. В девяносто-то четыре года пора уже начать следить за своим здоровьем. Анализы у меня, как у космонавта», — поделился артист.

Накануне Дня Победы Краско планирует выступить на сцене своего родного театра имени В. Ф. Комиссаржевской и посетить новоселье у Михаила Боярского. Несмотря на возраст, знаменитый петербуржец полон энергии и готов к новым свершениям.

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#здоровье
#возраст
#анализы
#артист
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«Строится уже 17 лет»: актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом
Актриса Мария Порошина никак не может обустроить загородный дом
06 мая 2025, 09:36

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Мария Порошина до сих пор не завершила ремонт в доме, начатый 17 лет назад. Об этом актриса рассказала журналу «Караван историй».
По словам Порошиной, основные работы давно завершены, однако в доме до сих пор местами нет штор или необходимых предметов мебели.

«Как сказал мой знакомый, пока не повесишь шторы и картины, стройку нельзя считать завершенной. Вот у нас занавески есть не во всех комнатах, кое-где не хватает люстры или мебели. Но самое главное, что туда уже можно приезжать и жить — и летом, и зимой. А декор потихонечку соберется», — добавила Мария.

Стоит отметить, что артистка присматривает интересный декор для своего жилья и во время гастролей.

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*Запрещен в РФ
#жильё
#жизнь
#картины
#актриса
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Продюсер Дворцов раскрыл детали развода Галустяна
06 мая 2025, 09:13

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)

Продюсер Сергей Дворцов сообщил в беседе с aif.ru, что причиной развода актера Михаила Галустяна с супругой Викторией являются измены комика.
Продюсер отметил, что не удивлен бракоразводному процессу между юмористом и его экс-супругой.

«Миша — максимальный ловелас. Вокруг него всегда крутились и крутятся девушки. Все молодые и красивые. Не исключаю, что у него мог быть роман с его визажисткой. Как раз из-за нее и произошел бракоразводный процесс», — пояснил Дворцов.

Он добавил, что Виктория просто перестала терпеть многочисленные похождения Михаила.

Напомним, о разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года.

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*Запрещен в РФ
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#рф
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