«А бабушка не приехала»: Внучка Пугачёвой отпраздновала свой 13-й день рождения

Кристина Орбакайте, Клавдия и Михаил Земцовы (Фото: Инстаграм* @orbakaite_k)
Кристина Орбакайте несколько дней назад устроила вечеринку по случаю дня рождения своей дочери Клавдии. Праздник девочка отметила с подругами в боулинге.
Праздник, подготовкой и организацией которого занималась певица, проходил в Майами. Мама именинницы отметила, что Клавдия встречала гостей с тиарой на голове. Та выглядела очень довольной и счастливой, встречая гостей и принимая подарки.
Любопытно, что Клавдия не захотела пригласить на праздник своего старшего брата Никиту Преснякова. Зато не совсем в стороне осталась звёздная бабушка. Приехать Алла Борисовна, конечно, не смогла, но отправила внучке послание.
Как сообщалось ранее, в настоящее время Пугачёва пытается восстановить пошатнувшуюся репутацию исполнением патриотических песен.
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* Запрещённая в России социальная сеть
«Мы выбрали боулинг-клуб для того, чтобы на торжестве не скучали ни дети, ни взрослые», — объяснила Орбакайте.
Любопытно, что Клавдия не захотела пригласить на праздник своего старшего брата Никиту Преснякова. Зато не совсем в стороне осталась звёздная бабушка. Приехать Алла Борисовна, конечно, не смогла, но отправила внучке послание.
«Душой были с вами», — написала бывшая Примадонна.
Как сообщалось ранее, в настоящее время Пугачёва пытается восстановить пошатнувшуюся репутацию исполнением патриотических песен.
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* Запрещённая в России социальная сеть
Александр Бойцов