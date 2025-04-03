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«А бабушка не приехала»: Внучка Пугачёвой отпраздновала свой 13-й день рождения

Дочь Кристины Орбакайте Клавдия отпраздновала свой 13-й день рождения
Кристина Орбакайте, Клавдия и Михаил Земцовы (Фото: Инстаграм* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте, Клавдия и Михаил Земцовы (Фото: Инстаграм* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте несколько дней назад устроила вечеринку по случаю дня рождения своей дочери Клавдии. Праздник девочка отметила с подругами в боулинге.
Праздник, подготовкой и организацией которого занималась певица, проходил в Майами. Мама именинницы отметила, что Клавдия встречала гостей с тиарой на голове. Та выглядела очень довольной и счастливой, встречая гостей и принимая подарки.

«Мы выбрали боулинг-клуб для того, чтобы на торжестве не скучали ни дети, ни взрослые», — объяснила Орбакайте.

Любопытно, что Клавдия не захотела пригласить на праздник своего старшего брата Никиту Преснякова. Зато не совсем в стороне осталась звёздная бабушка. Приехать Алла Борисовна, конечно, не смогла, но отправила внучке послание.

«Душой были с вами», — написала бывшая Примадонна.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Пугачёва пытается восстановить пошатнувшуюся репутацию исполнением патриотических песен.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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«Янис щенок?»: Анна Седокова рассказала скандальную правду об умершем муже
Анна Седокова заявила, что Янис Тимма украл у нее телефон
03 апреля 2025, 10:16

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Анна Седокова после смерти бывшего мужа постепенно вернулась к привычной жизни и даже успела записать новую песню. Теперь она готова поделиться подробностями о своей жизни с Янисом Тиммой. Она отметила, что последние четыре года он, к сожалению, не работал или работал бесплатно, в то время как она продолжала трудиться. В связи с этим она задала вопрос о том, о каких деньгах можно говорить.
После этого она заявила, что баскетболист сам сделал свой выбор.

«Кого приручили? Он щенок, мальчик? Вы же сами сейчас его так унижаете и обесцениваете. Даю ответы: телефоны я забрала свои, которые Янис у меня украл, уходя. Его телефоны остались у следствия. Это есть в материалах дела со всеми доказательствами. Вы хотите знать правду? А что, если она изменит ваше мнение о нем? Думаете, об этом стоит говорить публично только, чтобы потешить интерес людей?» — возмутилась экс-солистка «ВИА Гры».
После того как певица высказалась, некоторые встали на ее сторону, в то время как другие продолжили обвинять ее во всех бедах. Седокова, в свою очередь, не ощущает своей вины.

«Как я могла это изменить? Если у вас есть ответ, поделитесь им. Я каждый день задаю себе этот вопрос. Как я могла повлиять на решение взрослого человека, которому 30 лет и который ростом два метра? Как? Возможно, вы эксперты и сможете помочь в нашей ситуации», — возмутилась артистка.
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Украинка с самыми большими щеками в мире похвасталась откровенным фото

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«Так важно вновь почувствовать себя красивой!»: Сражающаяся с раком Сабина Пантус любуется собой
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#эксперты
#мнение
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Украинка с самыми большими щеками в мире похвасталась откровенным фото
Украинская модель Анастасия Покрищук похвасталась прессом на фото в топе
03 апреля 2025, 09:38

Анастасия Покрищук (Фото: Инстраграм*@justqueen88)

Украинская модель Анастасия Покрищук, известная своими аномально большими скулами, поделилась фотографией в откровенном наряде на своем аккаунте.
Знаменитость, которая утверждает, что обладает самыми большими щеками в мире, сделала снимок в зеркале. На фото она позирует в синем топе-бандо, который частично открывает грудь, и черных шортах, подчеркивающих ее кубики пресса. В подписи к публикации она отметила: «Что-то я побелела. Пора в солярий».

Анастасия Покрищук (Фото: Инстраграм*@justqueen88)

Ранее Игорь Николаев опубликовал на своей страничке в соцсети редкое фото с дочерью Вероникой и шокировал поклонников своим внешним видом.

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«Это его мнение, его право»: Дмитрий Нагиев высказался о скандале с Сариком Андреасяном

*Запрещен в РФ
#кино
#фото
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#шоу-бизнес
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Мария Шукшина запретила «оживлять» своего отца в кино
Мария Шукшина запретила оживлять своего отца в кино при помощи искусственного интеллекта
03 апреля 2025, 09:07

Маотя Шукшина (Фото: Телеграм@mariashukshina)

Мария Шукшина выступила против использования искусственного интеллекта для воссоздания образа своего отца в кино, приводит ее слова телеграм-канал «ЗвездаПад.Новости шоу-бизнеса».
Актриса рассказала, что, как и родственники Юрия Никулина, она получила запрос на разрешение создать цифровую копию Василия Макаровича, но решительно отказалась.
«Необходимо законодательно запретить использование образов наших любимых актеров, которые уже ушли из жизни, для создания цифровых копий и дипфейков. Это касается всех сфер — рекламы, фильмов и прочего. Они активно используют такие технологии и стремятся их развивать», — считает Шукшина.
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«Это его мнение, его право»: Дмитрий Нагиев высказался о скандале с Сариком Андреасяном
#фото
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«Так важно вновь почувствовать себя красивой!»: Сражающаяся с раком Сабина Пантус любуется собой
Сражающаяся с раком Сабина Пантус вновь чувствует себя красивой
03 апреля 2025, 08:25

Сабина Пантус (Фото: Telegram @pantus_live)

Телеэксперт Первого канала Сабина Пантус уже шесть месяцев борется с раком и сейчас вновь почувствовала себя красивой после изменений во внешности.
Женщина отметила, что последние полгода выглядела плохо после перенесенных операций. Кроме того, присутствовала отечность после химиотерапий, также она сильно похудела.

«Последние пару недель я вижу изменения в лучшую сторону, я наконец-то стала любоваться своим отражением в зеркале. Вчера, по пути на Орлиную полку мне захотелось наконец-то купить комплект белья по размеру и не спортивный топ, а красивое», — поделилась Пантус с подписчиками, опубликовав фото в красном нижнем белье.
Сабина Пантус (Фото: Instagram* @sabinapantus)
Она порадовалась ощущению своего пробуждения и призналась, что чувствует в себе положительные изменения, которые пытается не пропустить.

«Купить этот комплект белья. Сделать красивое фото. Или просто посмотреть в зеркало. Увидеть и почувствовать себя вновь красивой!» — призналась Сабина.

Напомним, в сентябре 2024 года Пантус рассказала, что у нее обнаружили рак. Сначала женщина думала, что болеет ангиной, но через 1,5 месяца безуспешного лечения отправилась к врачу.

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«Это его мнение, его право»: Дмитрий Нагиев высказался о скандале с Сариком Андреасяном

Постаревший Игорь Николаев показал редкое фото с дочерью

* Запрещен в РФ
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«Это его мнение, его право»: Дмитрий Нагиев высказался о скандале с Сариком Андреасяном
Нагиев заявил, что работал бы с Андреасяном, если бы был согласен с ним во всём
03 апреля 2025, 07:50

Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @nagiev.universal)

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что работал бы последние три года с режиссером Сариком Андреасяном, если бы был с ним во всем согласен. Его слова приводит издание Sobaka.ru.
Андреасян недавно признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского.

«Вы знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали последние три года, скажем так. Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать», — отметил Нагиев.

По его словам, некоторые вещи некорректно озвучивать и не стал занимать чью-либо сторону.

Актер подчеркнул, что не строит карьеру на скандалах таких как разводы, дележка детей или хамство в адрес коллег.

«Это не мой путь, мне он претит просто. Я от этого бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни», — уточнил Нагиев.

Ранее продюсер Сарик Андреасян встретился со студентами столичного киноколледжа. Однако в ходе беседы высказал пренебрежение авторскому кино и со скандалом покинул аудиторию.

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*запрещён в РФ
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