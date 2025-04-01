«Я ревновала»: Подольская об отношении к бракам Преснякова с Орбакайте и Ленской

Владимир Пресняков и Наталья Подольская (Фото: Telegram @natpodolskaya)
Певица Наталья Подольская призналась, что первое время ревновала Владимира Преснякова к бывшим жёнам, однако позже поняла, что это было глупо.
Напомним, Пресняков был женат на Кристине Орбакайте, которая родила ему сына, и дизайнере Елене Ленской.
Сейчас она считает, что ревновать к прошлым отношениям глупо. Певица также выразила благодарность бывшим супругам Преснякова за то, что они подготовили для нее идеального мужа.
Пресняков и Подольская поженились в 2010 году. У них родилось двое сыновей. Эта пара является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Наталья ладит с родителями мужа и считает себя счастливым человеком.
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«С Леной, помню, сидели за общим столом, беседовали. Конечно, мне потребовалось время, чтобы не ревновать к Лене, потому что она была второй женой. Мне кажется, все так делают, особенно молоденькие девушки. Я себя с ней не сравнивала. Когда человек очень много лет проводит с кем-то, то взять и обрубить сразу не получается. Я ревновала к этому», — рассказала Подольская в интервью психологу Марку Бартону.
Сейчас она считает, что ревновать к прошлым отношениям глупо. Певица также выразила благодарность бывшим супругам Преснякова за то, что они подготовили для нее идеального мужа.
Пресняков и Подольская поженились в 2010 году. У них родилось двое сыновей. Эта пара является одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Наталья ладит с родителями мужа и считает себя счастливым человеком.
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Элина Позднякова