Раскрыта сумма гонораров Орбакайте за выступления под фонограмму

Кристина Орбакайте (Фото: Telegram @orbakaite_k_telegram)
Покинувшая Россию Кристина Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступления на корпоративах, при этом пела она под фонограмму. Такие подробности привел актер Анатолий Калмыков.
«Есть одна певица, у нее мама очень знаменитая, так мы с этой певицей работали на корпоративе. Мне организатор говорит: "Посмотри, сколько певица заработала. Ее гонорар — 250 тыс. долларов за три песни под фонограмму". Певицу не хочу называть. Назвать? Орбакайте», — рассказал Калмыков в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.
Напомним, Орбакайте уехала из России в 2022 году в Майами. После переезда певица несколько раз приезжала на родину и проводила концерты. В сентябре прошлого года Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в РФ. Теперь же она планирует отправиться в гастрольный тур по Европе.
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