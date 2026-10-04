«А чего вы смотрите?»: Виктория Боня ответила на критику своей груди

04 октября 2026, 10:32

Виктория Боня возмутилась оскорблениями мужчин в адрес её фигуры

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Виктория Боня возмутилась критикой мужчин в адрес её фигуры после примерки нижнего белья. Об этом стало известно из её личного блога.





Виктория получила сообщения, в которых пользователи обратили внимание на особенность её груди и написали, что у неё «соски в разные стороны смотрят».



Телеведущая возмутилась такой реакцией. Она отметила, что мужчины позволяют себе писать оскорбительные вещи о фигуре женщины, и не понимает, почему они считают это допустимым.

«Вообще не понимаю, что может быть за вопрос: почему у тебя соски смотрят в разные стороны? Не поправила, потому что не успела. А чего вы смотрите на мои соски? Идите смотрите на себя в зеркало», — заявила Боня.