Потап перенёс бизнес Насти Каменских в США

04 октября 2026, 10:20

Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Фото: Instagram* @kamenskux)

Певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) переносит бизнес Насти Каменских в США. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он уже зарегистрировал во Флориде компанию NICE2CU INTERNATIONAL CORP.