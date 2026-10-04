Потап перенёс бизнес Насти Каменских в США
Певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) переносит бизнес Насти Каменских в США. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он уже зарегистрировал во Флориде компанию NICE2CU INTERNATIONAL CORP.
Артист оформил фирму в конце сентября. Компания с таким же названием работает на Украине с 2016 года. Она принадлежит Анастасии — через неё певица занимается своим менеджментом и продвижением.
Новая организация появилась вскоре после языкового скандала вокруг пары. Потапенко и Каменских опубликовали ролик, где иронично извинились за русский язык и связали возможность говорить на нём со «свободой». После этого петиция о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины набрала более 25 тысяч голосов. Владимир Зеленский направил её на рассмотрение правительства и СБУ.
При этом украинская NICE2CU по итогам 2025 года ушла в минус. Доходы составили 530 тысяч гривен (₽1,06 млн), расходы — 535 тысяч гривен (₽1,07 млн), чистый убыток — пять тысяч гривен (₽10 тысяч).
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