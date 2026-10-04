04 октября 2026, 09:46

Baza: Продюсера Джигурды задержали и посадили за решётку на 12 часов в Таиланде

Никита Джигурда (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Продюсера Никиты Джигурды задержали и посадили за решётку в Таиланде после того, как выяснилось, что у неё не было обратного билета в Россию. Об этом пишет Baza.