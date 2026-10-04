Продюсера Никиты Джигурды задержали и посадили за решётку в Таиланде
Продюсера Никиты Джигурды задержали и посадили за решётку в Таиланде после того, как выяснилось, что у неё не было обратного билета в Россию. Об этом пишет Baza.
Екатерина оказалась в тюрьме во время проверки документов. После ареста её поместили в камеру, где, по словам продюсера, было очень холодно — она использовала несколько одеял, чтобы согреться. Еду женщине не предоставляли, поэтому россиянке приходилось покупать продукты на собственные средства.
Екатерина объяснила, что обычно проходит через ускоренные процедуры — по так называемому фаст-треку. Но в этот раз она решила не использовать зелёный коридор и пошла вместе со всеми пассажирами, где её и задержали полицейские.
Продюсера освободили рано утром, около семи часов. В общей сложности она провела за решёткой более 12 часов.
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