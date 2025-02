«А где поддержка?»: Кушанашвили заявил, что коллеги предали Лолиту

«Конечно, меня это смущало. Мне регулярно присылали ее грязные голые фото, но так как я был в нее влюблен, то думал, что вся эта грязь осталась в прошлом. Но как я в тот момент ошибался!» — жестко ответил обаятельный мулат.





«Никаких обид. Человек гнилой и подлый», — заключил некогда любящий муж и нежный отец.

Казалось, всё идёт на лад в отношениях взрывной парочки, пишет сетевое издание Super. Юля попросила прощения у бывшего мужа, а тот вполне легально приехал повидаться с детьми. Из-за них-то и произошёл очередной «окончательный» разрыв — экс-супруги вдрызг разругались из-за различия взглядов на воспитание наследников.После этого Ефременкова вновь запретила Мондезиру приезжатть и встречаться с мальчиками, а тот в свою очередь заявил, что уже никогда не сможет помириться с бывшей супругой. Когда в запрещённой социальной сети его спросили, не смущало ли его при знакомстве и завязке отношений грязное прошлое Юлии, Свет-Амур ответил утвердительно.Этим высказыванием Мондезир не исчерпал «ласковые» эпитеты в адрес матери своих детей. Впрочем, он заявил, что не держит на Ефременкову зла, но сделал это, используя довольно своеобразную лексику.Свет-Амур также добавил, что на этом обмене «любезностями» конфликт ни в коем случае не закончится: он продолжает собирать компромат на бывшую жену. Та, впрочем, знает, что Мондезир готовит какие-то шокирующие разоблачения для шоу «Алена, блин!» и намерен неплохо заработать на этом. Юлия относится к этому спокойно: по её словам, у неё также есть некие козыри в рукаве, во всяком случае, в те редкие моменты, когда она надевает одежду.А пока «почтеннейшая публика» затаив дыхание следит за разборками участников скандально известной теле-стройки, выслушивает их взаимные оскорбления, многократными операциями типа «развал-схождение» и гадают, какой ещё грязью обольют друг друга бывшие любящие супруги. Show must go on, как некогда объяснил всем незабвенный Фредди Меркьюри.«Камеди нервно курит в сторонке»: Юлия Ефременкова ответила на новые обвинения Мондезира Свет-АмураМондезир Свет-Амур рассказал о своей версии конфликта с Юлией Ефременковой«Нож в сердце я не прощаю»: Мондезир ответил на обвинения Ефременковой про выбитые зубы и указал на ее лживость* Запрещённая в России социальная сеть