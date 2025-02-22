«А где поддержка?»: Кушанашвили заявил, что коллеги предали Лолиту

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Лолита осталась без концертов, её перестали звать на телевидение, фестивали и конкурсы. Шоумен Отар Кушанашвили в своём YouTube-шоу «Каково?!» высказался об этой ситуации.
Телеведущего удивляет поведение коллег певицы, которые не заступились за неё.
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«Лолита озирается по сторонам. Была душой компании, во всех компаниях тамадой. Я подтверждаю вам. Она во всех компаниях была самым любимым персонажем. И вдруг стена отчуждения. Она не понимает: «А где поддержка? Почему мне запрещают концерт за концертом, а коллеги молчат?» Потому что не нужна ты им. Никто им не нужен, кроме собственного благополучия», – заявил Кушанашвили.Также журналист убеждён, что Лолита пострадала из-за непонимания ситуации. Сейчас Милявская пока не осознаёт, что многое поменялось. Кушанашвили подчеркнул, что она не понимает, что ей следует кардинально изменить своё поведение.
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Анастасия Чинкова