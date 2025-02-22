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«А где поддержка?»: Кушанашвили заявил, что коллеги предали Лолиту

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита осталась без концертов, её перестали звать на телевидение, фестивали и конкурсы. Шоумен Отар Кушанашвили в своём YouTube-шоу «Каково?!» высказался об этой ситуации.
Телеведущего удивляет поведение коллег певицы, которые не заступились за неё.

«Лолита озирается по сторонам. Была душой компании, во всех компаниях тамадой. Я подтверждаю вам. Она во всех компаниях была самым любимым персонажем. И вдруг стена отчуждения. Она не понимает: «А где поддержка? Почему мне запрещают концерт за концертом, а коллеги молчат?» Потому что не нужна ты им. Никто им не нужен, кроме собственного благополучия», – заявил Кушанашвили.
Также журналист убеждён, что Лолита пострадала из-за непонимания ситуации. Сейчас Милявская пока не осознаёт, что многое поменялось. Кушанашвили подчеркнул, что она не понимает, что ей следует кардинально изменить своё поведение.

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«Старуха, не говорящая на иврите»: Алла Пугачева учинила скандал в Израиле. За что ее осадила официантка и как сейчас живет певица
22 февраля 2025, 17:09

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Алла Пугачёва, которая покинула Россию вместе с семьёй, всё ещё не может смириться с тем, что она больше не примадонна, а обычная пенсионерка, живущая в стране, где её не знают.
Бывшая звезда по привычке требует считаться с ее персоной, что оборачивается скандалами и явным непониманием со стороны жителей Израиля. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Скандал за место в кафе



Алла Пугачева (Фото: Instagram*@maxgalkinru)

75-летняя звезда решила не перестраивать свои привычки, а также отказалась учить язык своего нового израильского прибежища. Бывший глава Бюро по связям с общественностью «Натив» Яков Кедми в интервью для YouTube-канала Stmegi TV поделился своим мнением по поводу жизни и поведения сбежавшей артистки. Кедми считает, что примадонна не хочет осознавать реалии действительности и продолжает жить в своем иллюзорном мире.

«Может показаться, что это выглядит гротескно, но это не имеет отношения к Пугачёвой. Это столкновение двух миров: мира иллюзий, в котором она жила, и реальности, в которую она попала. В этом реальном мире у неё нет места, которое было в другом. Но она этого не осознаёт! И это происходит со всеми, кто приезжает сюда. Неважно, откуда вы приехали — мир, в котором вы жили, место, которое вы там занимали, и ваша самооценка в этом мире больше не имеют значения. Это другой мир. И вам придётся заново искать своё место — вряд ли оно будет таким же, как раньше», — рассуждал Кедми.

В качестве показательного примера Яков Кедми привел случай со скандалом в кафе, свидетелем которого была его супруга.

«Она с подругами пошла в кафе на берегу моря. Говорит: «Мы приходим — там какой-то шум. Какая-то женщина скандалит, добивается чего-то, что-то говорит. Прислушались — а она говорит по-русски. Такая пожилая женщина — и мы ее узнали. Алла Пугачева пришла в кафе, а там мест нет. Ей говорят, что нет мест, а она, мол, как же так, я Алла Пугачева, найдите. Ей объясняют: «Вы не заказали, мест нет». И начинается конфликт». Она не понимает: как так, для нее нет мест! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест. Какая разница, кто ты?» — рассказал Яков.

Стоит отметить, что граждане Израиля не преисполнились всеобщей радости от переезда звезды на землю обетованную, многие имя Пугачевой вообще слышат в первый раз.


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Позор на показе фильма


Алла Пугачева с дочкой (Фото: Instagram*@maxgalkinru)

Об этой непонятной выходке певицы рассказал экс-депутат Госдумы Роман Худяков. По его сведениям, российская знаменитость посетила премьерный показ фильма в небольшом кинотеатре. После окончания сеанса она неожиданно для всех встала и потребовала продолжения фильма.

«После фильма Пугачева вскакивает и на весь зал кричит сиплым голосом: «Я хочу продолжения. Нам надо продолжение, да?!» Люди смущаются. Режиссер, который представлял фильм, скромно замечает, что «продолжения не предполагается, это законченное произведение». «А я требую!» — сообщает звезда», — делился в своем Telegram-канале Худяков.

Бывший депутат считает, что среди граждан Израиля певица уже приобрела репутацию «странной личности». Она то «тихо ходит» по улицам Тель-Авива, то неожиданно появляется на публичных мероприятиях, где стремится оказаться в центре внимания.

После начала военных действий в Израиле бывшая примадонна решила переехать на Кипр. Согласно официальным данным, супруги приобрели дом за 2,5 миллиона евро и сразу же стали гражданами этой страны. Теперь у Пугачевой и Галкина** есть документы, которые позволяют им без проблем путешествовать по более 160 странам мира. Так великая советская актриса стала гражданкой мира, которая ищет уголок, похожий на её прежнюю родину.

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«Смущало её "грязное" прошлое»: Мондезир Свет-Амур рассказал о начале отношений с Юлией Ефременковой
22 февраля 2025, 16:31

Мондезир Свет-Амур и Юлия Ефременкова с детьми. Фото: Инстаграм* @efremenkovvvva

Хрупкое и ненадёжное перемирие в отношениях звёзд реалити-шоу «Дом-2» Юлии Ефременковой и Мондезира Свет-Амура безвозвратно ушло в прошлое. Окончательно поссорившиеся родители их общих сыновей снова не встречаются и нелестно отзываются друг о друге.
Казалось, всё идёт на лад в отношениях взрывной парочки, пишет сетевое издание Super. Юля попросила прощения у бывшего мужа, а тот вполне легально приехал повидаться с детьми. Из-за них-то и произошёл очередной «окончательный» разрыв — экс-супруги вдрызг разругались из-за различия взглядов на воспитание наследников.

После этого Ефременкова вновь запретила Мондезиру приезжатть и встречаться с мальчиками, а тот в свою очередь заявил, что уже никогда не сможет помириться с бывшей супругой. Когда в запрещённой социальной сети его спросили, не смущало ли его при знакомстве и завязке отношений грязное прошлое Юлии, Свет-Амур ответил утвердительно.

«Конечно, меня это смущало. Мне регулярно присылали ее грязные голые фото, но так как я был в нее влюблен, то думал, что вся эта грязь осталась в прошлом. Но как я в тот момент ошибался!» — жестко ответил обаятельный мулат.

Этим высказыванием Мондезир не исчерпал «ласковые» эпитеты в адрес матери своих детей. Впрочем, он заявил, что не держит на Ефременкову зла, но сделал это, используя довольно своеобразную лексику.

«Никаких обид. Человек гнилой и подлый», — заключил некогда любящий муж и нежный отец.

Свет-Амур также добавил, что на этом обмене «любезностями» конфликт ни в коем случае не закончится: он продолжает собирать компромат на бывшую жену. Та, впрочем, знает, что Мондезир готовит какие-то шокирующие разоблачения для шоу «Алена, блин!» и намерен неплохо заработать на этом. Юлия относится к этому спокойно: по её словам, у неё также есть некие козыри в рукаве, во всяком случае, в те редкие моменты, когда она надевает одежду.

А пока «почтеннейшая публика» затаив дыхание следит за разборками участников скандально известной теле-стройки, выслушивает их взаимные оскорбления, многократными операциями типа «развал-схождение» и гадают, какой ещё грязью обольют друг друга бывшие любящие супруги. Show must go on, как некогда объяснил всем незабвенный Фредди Меркьюри.

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* Запрещённая в России социальная сеть
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Предполагаемая мать 13-го ребёнка Илона Маска обратилась в суд для установления отцовства
22 февраля 2025, 16:18

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Американская детская писательница Эшли Сент-Клер, недавно заявившая о рождении ребёнка от Илона Маска, обратилась в суд, чтобы установить его отцовство. Об этом сообщает издание New York Post.
Отмечается, что в судебном порядке Эшли намерена добиться признания Маска отцом своего ребёнка и получить опеку над пятимесячным сыном. Из документов удалось узнать, что предполагаемый 13-й ребёнок миллиардера – мальчик.

В обращении писательница подчеркнула, что ребёнок был зачат в январе 2024 года на острове Сен-Барт. По её словам, Маск уже несколько раз виделся с сыном. В доказательство своих слов она предоставила фотографию предпринимателя с ним. Однако отметила, что Маск не принимает участие в воспитании сына.

Теперь 26-летняя Сент-Клер намерена добиться ДНК-теста 53-летнего Маска. Адвокаты девушки утверждают, что она подаст ходатайство с целью защитить интересы ребёнка и утвердить порядок выплаты алиментов.

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Ксении Бородиной вернули бриллиантовую подвеску, которую она пыталась найти с помощью полиции
22 февраля 2025, 16:17

Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина обожает изысканные украшения и бережно заботится о своей коллекции. Однако несколько недель назад она потеряла бриллиантовую подвеску Cartier, которую брала с собой на фотосессию.
Телеведущая не захотела просто смириться с потерей и подключила к поискам полицию. Ксения уже готова была принять потерю, но внезапно ей прислали фото цепочки и спросили, её ли это украшение.

Звезда реалити-шоу «Дом-2» обратилась в салон украшений, чтобы проверить, действительно ли найденная подвеска принадлежит ей. Получив утвердительный ответ, Ксения поспешила рассказать о произошедшем.

«Я в такие вещи сложно верю, для меня это чудо какое-то. Спустя больше, чем 2-3 недели, в фотостудии нашлась цепочка в салфетке, так и лежала. Нашла уборщица, которую я, конечно же, отблагодарила. Была подключена полиция, даже детекторы в этой истории. Я не хочу выяснять, как, что, подкинули или была случайность. Самое главное, что с большой благодарностью ко всем, кто помог в этой истории и в полном счастье, что она нашлась. Кстати, замок там очень сложно открывается, мало кто умеет его открывать, но открыть его пытались, весь аж погнули», – написала Бородина.
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«Я верю в черную магию. Янис исчез, вёл себя неадекватно»: первая жена Тиммы про его одержимость Седоковой
22 февраля 2025, 15:36

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Первая жена Яниса Тиммы Сана Оша, которая родила от него сына Кристиана, до сих пор не может прийти в себя после его смерти. Она убеждена, что Анна Седокова сделала приворот.
Ради певицы Янис отрёкся от родителей и стал намного реже общаться с сыном. Он старался делать всё, лишь бы Анна была счастлива. При этом Сану такая смена поведения смущает по сей день.

«Последние несколько лет я живу с тревогой. (...) Я всегда полностью доверяла Янису, в Латвии он встречал сына, но всё же… Я верю в черную магию, ведь видела, как человек исчезает и ведёт себя неадекватно, как никогда в жизни, как при гипнозе. Теперь многие понимают, о чём я говорила последние годы – человек умер! И так же сильно я боялась за своего ребёнка! Когда я узнала о разводе Яниса, думала, наконец-то закончится этот кошмар, я надеялась и верила, что наступил конец, но всё закончилось великой трагедией!», – написала Оша.
Этими словами она дала понять, что Седокова могла причинить вред её сыну Кристиану.

На днях 42-летняя Седокова вернулась к привычной жизни. Она вновь публикует контент в соцсетях, поёт и рассказывает о шоу, в которых принимала участие.

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*запрещён в РФ
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