«Просто хотят убрать»: музыкальный критик Бабичев высказался об очередном фиаско Лолиты

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Накануне Лолита объявила об отмене ещё одного концерта в рамках её первого тура после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Певица не сможет выступить в Волгограде из-за невыполнимых условий, выдвинутых местными властями. Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что певицу наказывают незаслуженно.
Эксперт подчеркнул, что другие участники той резонансной вечеринки уже давно вернулись к работе и не испытывают трудностей в карьере. Однако Милявская вынуждена отдуваться за свою ошибку до сих пор.
Вместе с этим Бабичев подчеркнул, что поведение певицы на вечеринке никак не отличается от всего того, что она делала на сцене все эти годы.
Критик назвал несправедливым тот факт, что активисты продолжают срывать концерты Милявской, поскольку у неё есть своя аудитория, которая ждёт возвращения звезды на большую сцену. Бабичев предположил, что кто-то из врагом Лолиты может умело пользоваться этой ситуацией в надежде убрать конкурента.
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Вместе с этим Бабичев подчеркнул, что поведение певицы на вечеринке никак не отличается от всего того, что она делала на сцене все эти годы.
Критик назвал несправедливым тот факт, что активисты продолжают срывать концерты Милявской, поскольку у неё есть своя аудитория, которая ждёт возвращения звезды на большую сцену. Бабичев предположил, что кто-то из врагом Лолиты может умело пользоваться этой ситуацией в надежде убрать конкурента.
«Как будто какими-то недобросовестными методами просто хотят убрать сильную фигуру в шоу-бизнесе», – заявил Бабичев в беседе с NEWS.ru.Читайте также:
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Анастасия Чинкова