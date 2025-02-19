Известный продюсер заявил, что проклял Лолиту

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Известный продюсер Андрей Разин, работавший с группой «Ласковый май», раскритиковал певицу Лолиту Милявскую.
По его словам, артистка «наехала на него» и даже угрожала фразой о том, что ему не жить. После этого Разин назвал её главной провокаторшей российского шоу-бизнеса.
Продюсер подчеркнул, что на проведение этого мероприятия было потрачено 84 тысячи долларов, которые были выделены США. Этой вечеринкой американцы хотели показать, что происходит в России. Туда заточили всю «мерзость» и заставили быть в неглиже.
Разин добавил, что ни один артист «Ласкового мая» не позволил бы себе такого унижения.
Читайте также:
«Лучше сразу в морг»: Лолита в отчаянии из-за мизерной пенсии
«Просто хотят убрать»: музыкальный критик Бабичев высказался об очередном фиаско Лолиты
Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
«Я давно проклял Лолиту. И своё проклятие я не сниму никогда. Все бывшие мужья пережили шок. Она их избивала, угрожала, обращалась к бандитам. Она – самый большой провокатор нашей эстрады», – отметил Разин.Говоря о скандалах с участием певицы, Разин подчеркнул, что у него есть подробности резонансной «голой вечеринки», на которой в числе прочих была и Лолита.
Продюсер подчеркнул, что на проведение этого мероприятия было потрачено 84 тысячи долларов, которые были выделены США. Этой вечеринкой американцы хотели показать, что происходит в России. Туда заточили всю «мерзость» и заставили быть в неглиже.
Разин добавил, что ни один артист «Ласкового мая» не позволил бы себе такого унижения.
Читайте также:
«Лучше сразу в морг»: Лолита в отчаянии из-за мизерной пенсии
«Просто хотят убрать»: музыкальный критик Бабичев высказался об очередном фиаско Лолиты
Разругалась с Киркоровым и трясла нижним бельем в клубе: новые скандалы Лолиты Милявской после «голой» вечеринки
Анастасия Чинкова