«Лучше сразу в морг»: Лолита в отчаянии из-за мизерной пенсии

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Лолита пожаловалась на бедственное положение. Певица отказывается жить на мизерную пенсию в 27 тысяч рублей.
Милявская заявила, что большую часть своей пенсии тратит на оплату коммунальных услуг. На покупку еды остаются копейки. Этих средств звезде хватает только на пять дней жизни.
Крик отчаяния певицы произошёл на фоне новой волны отмены ей концертов. Из-за частичного срыва гастролей она осталась без дохода.
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«Мне в этом месяце повысили пенсию. Она теперь 27 тысяч. Была 23 тысячи 863 рубля. Квартплата у меня 24 тысячи. Значит, у меня остается 4 тысячи на месяц… Получается, мне надо пить воду из-под крана и жрать только дней пять в месяц», – поделилась певица.Лолита подчеркнула, что в свои подсчёты она не внесла покупку товаров для дома, в частности, бытовой химии, зубной пасты, шампуня, а также оплату коммунальных услуг в своей заграничной недвижимости.
Крик отчаяния певицы произошёл на фоне новой волны отмены ей концертов. Из-за частичного срыва гастролей она осталась без дохода.
«Я всю жизнь знала, что если рассчитывать на пенсию, то лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов», – отметила Милявская.Пока что звезде остаётся лишь смириться с таким положением дел. В настоящее время нельзя назвать точные сроки возвращения лолиты к привычной гастрольной жизни.
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Анастасия Чинкова